Odunpazarı'nda mahalle görevlileri yönetime katılacak

Odunpazarı Kent Konseyi Çalışma Grupları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'la bir araya geldi. Bu yılki teması mahalle meclisleri olan Odunpazarı Kent Konseyi, mahalle meclisleri ile mahallerdeki gönüllülerin yönetime katılmasını hedefleniyor.

Alaaddin Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'nun yanı sıra çok sayıda Odunpazarı Kent Konseyi gönüllüsü katıldı. Mahalle meclislerinin öneminin vurgulandığı toplantıda, katılımcı ve demokratik bir yönetim için mahalle meclislerin hayati önem taşıdığının altı çizildi. Toplantıda Odunpazarı'nda 13 mahalle meclisi olduğu söylenirken, kısa sürede bu sayının 18'e çıkacağı duyuruldu. Odunpazarı Kent Konseyi gönüllüleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, gönüllülerle sohbet ederek fikir alış verişi yaptı. Karar alma mekanizmalarının mahalle meclislerinden oluşturulması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin katılımcı bir anlayış ile yönetildiğini söyledi.

"Odunpazarı Kent Konseyi siyaset üstü bir yapı"

Toplantıda konuşan Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi'nin siyaset üstü bir yapı olduğunu vurguladı. Odunpazarı Kent Konseyi'ni kurdukları gün ‘Odunpazarı'nı birlikte yöneteceğiz' iddiası ile yola çıktıklarını kaydeden Kumru, “Odunpazarı'nı birlikte yönetiyoruz derken, sizinle birlikte hareket eden ya da sizi destekleyen önemli kurum ve kuruluşlar; birlikte hareket ettiğiniz kişiler vardır. Bu kişilerin en başında da geçmiş dönemde Büyükşehir Kent Konseyi Başkanlığı yapmış olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bulunuyor. Odunpazarı Kent Konseyi bu kadar kalabalık ise Kazım Kurt'un desteği büyüktür. Bize her zaman destek oldu. Hiçbir zaman müdahil olmadı” dedi.

5 yeni mahalle meclisi kurulacak

Aynı zamanda Türkiye Kent Konseyi Genel Sekreteri olduğunu belirten Kumru, Türkiye'de üç yüzün üzerinde aktif kent konseyi bulunduğunu ifade etti. Belediyelerin arka bahçesi olan kent konseylerinin de var olduğunu vurgulayan Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi'nin böyle olmadığının altını çizerek, “Bunun böyle olamamasının en büyük sebebi Kazım Kurt'tur. Bu kadar büyük bir aileye sahip olmamızda çok ciddi bir emeği vardır. Birlikte yapmanın, birlikte yönetmenin özel uğraşlarını veriyorsunuz. Yine mahalle meclisleri teması ile yola çıkacağız. Çalışma gruplarımız, meclislerimiz mahalle meclisleri ile çalışacak. Eğer sivil demokrasiyi, birlikte yönetmeyi hayata geçireceksek, mahallede vatandaşla birlikte hayata geçirmek gerekiyor. Onların mahallesinde, sokağında ya da sivil hareket içerisinde bir sözü olması gerekiyor. Hizmete mahalleden ulaşması gerekiyor. Şuanda 13 mahalle meclisimiz var. Çalışma gruplarımızla yeni mahalle meclisleri kurarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5 yeni mahalle meclisimiz kurulacak” diye konuştu.

"Kent Konseyleri sivil inisiyatifin önemli bir organı"

Toplantıda konuşan bir diğer isim de Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt oldu. Kent konseylerinin sivil inisiyatifin en önemli organı olduğunu kaydeden Başkan Kurt, belediyelerin ve kamunun diğer kurumlarının bir kentte ne olup bittiğini o kentin sivil temsilcileri ile birlikte değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Çağdaş demokrasinin bunu gerektirdiğini belirten Başkan Kurt, “Eğer biz demokrat isek; sosyal demokrat, halkçı, toplumcu belediyeciliği vurgulamak istiyorsak, mutlaka o resmi statünün dışında bizlere ulaşamayan insanların sesine kulak vermeliyiz. O da kent konseyleri ile olur. Bizim karışmadığımız, düzenlemesine müdahale etmediğimiz, kendiliğinden; gönüllü olarak bu kentte yaşıyorum o zaman bu kentin sorunları ile de ilgileniyorum diyen insanların oluşturduğu platformlar demokrasi için daha önemli. Zorunluluk yok, gönüllülük var. Bu her türlü özgürlüğü içinde barındıran bir gönüllülük, keşke bütün Türkiye'de böyle bir sistemi oluşturabilsek” şeklinde konuştu.

"Mahalle meclisleri çoğaltılmalı"

Kent konseyini önemsediğini kaydeden Başkan Kurt, Belediye Başkanı seçildikten sonra hemen Odunpazarı Kent Konseyi'nin kurulması için çalıştıklarını anlattı. Odunpazarı Kent Konseyi kurulduktan sonra beraber çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Kazım Kurt, Türkiye'de belediye meclis salonunda koltuğu sabit duran tek kişinin Odunpazarı Kent Konseyi başkanı olduğuna dikkat çekerek, “Bizim meclislerimizde Odunpazarı Kent Konseyi Başkanının sözü dinlenir, önerileri dikkate alınır. Hatta komisyonlarda da zaman zaman çağrılır ve bilgisine başvurulur. Bunu, Türkiye'de herkes yapabilse keşke. Bazı yetkileri devretmek öyle kolay değildir. Şu anda Türkiye'de tek adam her şeyi kendi belirlemeye çalışıyor. Varlık fonunu kuruyor, yönetim kurulunu oluşturuyor, yönetim kuruluna kendini

atıyor, onu da resmi gazetede yayınlıyor. Böyle bir noktada Odunpazarı'nda eleştir diyen bir yönetim anlayışı ile kıyaslama yapmamız lazım. Mahalle meclislerinin

çoğaltılması gerekiyor. Her mahallede kurulması gerekiyor. Kurulmalı ki, o mahallede yaşayanlar; sorunlarını daha objektif ve demokratik biçimde belediyeye taşıyabilmeli” dedi.

Her ayın son günü mahalle meclis başkanları ile toplantı

Yeni projelerinin belediye meclisi toplantılarından önce her ayın son günü, mahalle meclisi başkanları ile toplantı yapmak olduğunu kaydeden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Belediye meclisi gündemini birlikte oluşturalım, tartışalım. Kent konseyinin danışma kurulunun dışında mahalle meclisi başkanlarını şimdiden davet ediyorum. Her ayın son günü, çünkü her ayın ilk günü belediye meclisi toplantısı var, Odunpazarı Belediye Meclisi Salonu'nda mahalle meclisi başkanlarını, belediye meclisi gündemini tartışmaya davet ediyorum. Bu tartışmayı yapalım ki, belediye meclisine hem biz hazırlıklı gitmiş olalım, hem de Eskişehir'in sorunlarını da o toplantıya taşıyalım. Demokratik katılım böyle olabilir. Türkiye, her zamankinden çok demokrasiye ihtiyaç duyduğumuz bir noktada. Önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçim Türkiye için çok önemlidir, ama Türkiye'de demokratlar, muhalifler bir aymazlık içinde bugüne geldi. Hep tünelden önceki son çıkış dedik, ama hiç de ışığa bakmadık. Bildiğimiz gibi yarıştık, kendi kendimize kavga ettik. Sonuç da tünele de tosladık. Türkiye'nin demokratik ülkeler sınıfında olmadığı, diktatörlükle yönetilen ülkeler arasında sayıldığı bir dönemdeyiz. Hukukun askıya alındığı, hukukun çiğnendiği bir ülke haline geldik. Türkiye'nin dostu Katar, Kazakistan, Çin. Biz böyle bir Türkiye istemiyoruz. Eskişehir Organize Sanayi'ye baktığınız zaman üreten insanların ticaretinin yüzde 70'i Avrupa ve Amerika ile.

Sosyal yaşantıya baktığında 200 yıldır Avrupalıyız, ama şimdi Katar'ın, Çin'in dostuyuz. Başka dostumuz kalmadı. Biz demokrasi istiyoruz. Demokrasi olursa, demokratik üretimler de olur, ekonomik sistem de sosyal haklar da ona göre gelişir. O zaman artık öyle son çıkış falan da değil, bizim canımız pahasına bir mücadelenin içerisine girmemiz lazım.”