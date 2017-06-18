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18 Haziran 2017 15:19

Odunpazarı’nda mahallelerin yarışını Orta Mahalle kazandı

Odunpazarı’nda Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mahalleler Yarışıyor’ etkinliğinin birincisi Orta Mahalle oldu.

Odunpazarı’nda mahallelerin yarışını Orta Mahalle kazandı

18 Haziran 2017 15:19


Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı halk merkezleri “Mahalleler Yarışıyor” etkinliği düzenledi. Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe mahallelerde oluşturulan gruplar katıldı. Elemelerde başarılı olan takımlar finalde yarışmaya hak kazandı. 4 gün süren “Mahalleler Yarışıyor” etkinliğinde ilk olarak Ihlamurkent ve Kırmızıtoprak mahalleleri yarıştı. Ihlamurkent Mahallesinden Maksat Muhabbet Grubu, Kırmızıtoprak Mahallesinden ise Su Grubu başarılı olarak finale katılmaya hak kazandı. Etkinliğin ikinci günüde ise Büyükdere Mahallesinden katılan 4 grup yarıştı. Büyükdere Mahallesinden Gözdeler adlı grup finale kaldı. Etkinliğin üçüncü gününde Orta Mahalleden Gezinti adlı grup finale katılmaya hak kazandı. Mahallelerde oluşturulan her gruba mahalleleri ve Eskişehir ile ilgili 10 adet soru soruldu. 4 adet de yetenek oyunu oynandı. Etkinliğin dördüncü gününe final oyunları oynandı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da katıldığı finalde Kırmızıtoprak, Ihlamurkent, Büyükdere, Orta, Gültepe ve Gökmeydan mahallerinden finale kalan 6 grubun final oyunu oynadığı “Mahalleler Yarışıyor” etkinliğinde Orta Mahallesinden Gezinti Grubu şampiyon oldu.




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