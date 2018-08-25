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25 Ağustos 2018 15:47

Odunpazarı’nda minikler spor yapmanın keyfini yaşıyor

Odunpazarı Belediyesi, Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine haftanın iki günü spor yapma imkanı sunuyor.

Odunpazarı’nda minikler spor yapmanın keyfini yaşıyor

25 Ağustos 2018 15:47


Üç- altı yaş arası iki grup, salı ve perşembe günleri Mehmet Terzi Spor Salonu’na giderek spor yapıyor. Eğitmenler eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştiren minikler, çocuk jimnastiği yapıyor, voleybol topu ve basit top sürme tekniklerini öğreniyor. Grup oyunları da oynayan çocuklar, keyifli zaman geçiriyor. Spor yaparak zinde ve sağlıklı zaman geçiren minikler, sosyalleşerek spor alanında enerji atıyor. Yetkililer, miniklerin bu sayede grup oyunları oynamayı, yeteneklerini keşfetmeyi ve büyük alanları kullanmayı öğrendiğini belirtti.




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