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02 Ocak 2017 15:49

Odunpazarı’nda park, bahçe ve yeşil alan çalışmaları

Odunpazarı’nda park, bahçe ve yeşil alan çalışmaları

02 Ocak 2017 15:49

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2016 yılında yaptığı çalışmalar kapsamında 204 bin 465 metrekare yeşil alan yapılarak ıslah edilirken, son 2 buçuk yılda ise 536 bin metrekare yeşil alan oluşturuldu.
Yapılan açıklamaya göre; yeşil alan çalışmalarında çocukları da unutmayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kullanımda olan fakat yüzeyinde kauçuk bulunmayan 3 çocuk alanına da kauçuk kaplama yaptı. 11 yeni çocuk alanını çocuklar için hizmete açan ekipler, toplamda 3 yerde çocuk alanı yenilemesi yaptı.
Uğur Mumcu adına yapılan parkta yaşatılıyor
2016 yılında Odunpazarı’na kazandırdığı yeni parklarla da damga vuran Odunpazarı Belediyesi, Türkiye’nin aydın gazetecilerinden biri olan Uğur Mumcu adına park yaptı. Uğur Mumcu Parkı’nda, Mumcu’nun 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde bombalı saldırıya uğradığı aracı sergileniyor. Çocuk oyun alanlarının, paten ve kaykay pistinin bulunduğu parkta ayrıca “Açık Kütüphane” de bulunuyor.
Özgür basına destek
Odunpazarı Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı bir diğer büyük park ise “Basın Parkı” oldu.. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü “Basın Parkı”nda peyzaj düzenleme çalışması yaparak, parkı yeni ve modern bir görünüme kavuşturdu. Parka yeni bir yürüyüş yolu yapan belediye ekipleri, park geneline yeni park mobilyaları da yerleştirdi. Parkta, “Açık hava kütüphaneleri”, “Basın Şehitleri Anıtı”, “Süs havuzu, “Enteraktif oyun alanları, “Satranç alanı”nın yanında “Amfi oturma alanı” da bulunuyor.



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