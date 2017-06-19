Odunpazarı’nda Satranç Şenliği

Satranç Turnuvasına, Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Halk Merkezleri ve Gençlik Merkezlerinde satranç eğitimi alan kursiyerler katıldı. 7-14 yaş arası 120 çocuğun yer aldığı turnuvada, çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un da katıldığı turnuvanın birincisi ise turnuvaya katılan tüm kursiyerler oldu. Satranç Turnuvasında konuşan Başkan Kurt, “Önemli olan buraya katılmak, önemli olan satranç öğrenmek. Satranç her işin anahtarı. Bunu iyi öğrenirseniz doğru işler yaparsınız, derslere de yararı olur. Aileyle de iyi geçinmeye yararı olur, çünkü her şeyi öğrenirsiniz. Bugün tatile giriyoruz. Tatilde size iyi eğlenceler, başarılar diliyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Başarılar” dedi.

Turnuva sonunda tüm çocuklara madalyalarını takarak, günün anısına kitap hediye eden Başkan Kurt, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.