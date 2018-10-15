Odunpazarı'nda Sinan Meydan rüzgarı

Odunpazarı Belediyesi, ünlü Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan'ı ağırladı.

Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan Atatürk İle Bir Gün Galerisi'nde okuyucuları ile bir araya gelen Sinan Meydan “Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyete” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi öncesinde Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi ve Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni gezen Sinan Meydan, galeride yer alan objeleri inceledi. Meydan, Odunpazarı Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin çok özel örnekler olduğunu ifade ederken Başkan Kurt'un Eskişehir'in kültür ve tarih sürecine yaptığı katkıların sıra dışı olduğunu dile getirdi. Gezinin ardından okuyucularına Kurtuluş Savaşı'nda Eskişehir'de yaşananları anlatan Meydan, Eskişehir'in işgalden nasıl kurtulduğuna değindi. İşgalden kurtulan Eskişehir'in yeniden vatan yapıldığını kaydeden Meydan, Eskişehir'in Anadolu'nun rönesansı olduğunu dile getirdi. Milli Mücadele Yıllarında yaşananları da anlatan Sinan Meydan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o dönemde yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Meydan, “Bizim gibi düşünmeyen insanlar da o mecliste olsun. Kavga edelim, tartışalım. 1'nci Mecliste silah çekilmesine rağmen Mustafa Kemal o meclisi dağıtmamış, ölüm kalım meselesini o mecliste yürütmüş. Biz neden bugün bir araya gelip, gerekirse kavga etme pahasına, ülkenin sorunlarını çözmüyoruz. Başka yolu yok. Türkiye'nin kurtuluşu Atatürk'ün yönteminin hayata geçirilmesi ile mümkündür. Milli Mücadele'nin bize anlattığı budur, çok sesli milli birlik, tek sesli değil. Farklı düşünelim, ama o farklı düşünceler bir araya gelip konuşalım. Atatürk bunu başardı. O nedenle büyük adam” dedi.

“Bizim yaşam biçimimiz tam bağımsızlıktan yana”

Sinan Meydan'a Odunpazarı'na gelerek böyle bir söyleşi gerçekleştirdiği için teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Meydan'a lületaşından bir pipo hediye etti. Burada yaptığı konuşmada, Sinan Meydan'ın nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda bir pencere açtığını söyledi. Kurt, “Bizim yaşam biçimimiz tam bağımsızlıktan yana, emperyalizme karşı bir duruştur. Bu noktada Sinan Meydan önemli bir iş yapıyor. Ben teşekkür ediyorum, eline emeğine sağlık. Her zaman yanında olacağız” diyen Başkan Kazım Kurt, Eskişehir'e yapılmak istenen Kömürlü Termik Santrale de değindi. Bu termik santral ile Eskişehir taşı olarak bilinen lületaşının yok edilmek istendiğini ifade eden Başkan Kurt, “Kendisine Eskişehir taşından bir pipo hediye ettik. O taş, umarım son olmaz. Bu emperyalist güçler şimdi o taşın çıktığı yere bir termik santral kurmak istiyorlar. Atatürk'ün çocukları, torunları olarak bize düşen görev bu termik santrali buraya yaptırmamaktır. Her türlü mücadeleyi yapacak ortak noktamız vardır. Buradan çıkış ancak halkın zaferi ile olur. Bu da geçmişte olan ve bugün bizim önümüzde duran örneklerle ilgilidir. Biz bunu sürdüreceğiz. Aydınlık Türkiye'yi kurmak için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sinan Meydan, söyleşinin ardından kitaplarını imzalarken, sevenleri ünlü tarihçiden imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Söyleşiye Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Hüseyin Gözütok, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.