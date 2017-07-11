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11 Temmuz 2017 14:35

Odunpazarı’nda sinema keyfi sürüyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından yaz aylarında yapılan “Sokağa çıkın sinema geliyor” etkinliği devam ediyor.

Odunpazarı’nda sinema keyfi sürüyor

11 Temmuz 2017 14:35


Açılışı Adalar’da yapılan yaz sinema gösterimlerinin ikincisi Ihlamurkent ve Yenikent Mahallelerinde gerçekleştirildi. 2 ayrı mahallede yapılan gösterimler kapsamında Yenikent Mahallesi Seramik Park’ta ünlü oyuncu Şener Şen’in başrol oynadığı Yeşilçam’ın klasiklerinden “Züğürt Ağa”, Ihlamurkent Mahallesi’nde ise Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor ve Hümeyra gibi Türkiye’nin başarılı oyuncularının bulunduğu “Babam ve Oğlum” filmi gösterildi. Film gösterimleri öncesinde Odunpazarı Belediyesi tarafından gelen konuklara mısır ve gazoz ikram edildi. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’ta sinema gösterimlerinde vatandaşları yalnız bırakmadı. Yazlık sinema gösterimlerini geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Başkan Kurt, Türk sinemasının unutulmaz filmlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.




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