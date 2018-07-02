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02 Temmuz 2018 14:27

Odunpazarı’nda turist yoğunluğu

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Eskişehir’in en eski yerleşim yerlerinden tarihi Odunpazarı Bölgesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Odunpazarı’nda turist yoğunluğu

02 Temmuz 2018 14:27


Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde adı geçen sokakların 5’ini aynı ismi ile korumaya devam eden Tarihi Odunpazarı Bölgesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tarihi Odunpazarı Evleri, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Tarihi Kurşunlu Külliyesi, Ahşap Eserler Galerisi, Cam Sanatları Merkezi ve Sıcak Cam Atölyesi bütün gizemi ve ihtişamı ile görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.


Dar sokakların iki yanına sıralanan evlerin bazıları bembeyaz duvarlarının arasında kahverengi çerçeveleri ile bir yağlıboya tablodan fırlamış gibi görünüyor. Son yıllarda şehrin en turistik bölgesi olan ve bir kısmı hala konaklama amacıyla kullanılan tarihi Odunpazarı evleri, özellikle hafta sonu kente gelen turistlerin akınına uğruyor. Bölgede müze, kafe, restoran, otel olarak kullanılan evlerin yanı sıra hediyelik eşya dükkânı olarak hizmet veren evler de bulunuyor. Sıcak havaya rağmen tarihi evleri ve bölgeyi gezerek alışveriş yapan turistler, bol bol fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor.




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