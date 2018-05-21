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21 Mayıs 2018 16:00

Odunpazarı’nda vezneler hafta sonu açık olacak

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hafta sonunda da mesai yapacak.

Odunpazarı’nda vezneler hafta sonu açık olacak

21 Mayıs 2018 16:00

Hizmet almak isteyen vatandaşlar, 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında vezneleri kullanabilecek.


Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri ile 6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma yapacak vatandaşların işlemlerinin daha rahat yapabilmeleri için hafta sonları çalışacak. Son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2018 Perşembe günü olduğunu vurgulayan yetkililer, 26-27 Mayıs 2018 Cumartesi ve Pazar Günü 09.00-16.00 saatleri arasında gişelerin açık olacağını söyledi. Yetkililer, belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti. Vatandaşların yoğun bir şekilde ödemelerini gerçekleştirdiğine dikkat çeken yetkililer, mağduriyetlerin yaşanmaması için ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların cezalı durama düşmemek için 2018 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapabileceğini ifade etti.




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