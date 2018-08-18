Odunpazarı’nda yaz okulları sona erdi

Futboldan, tekvandoya, voleyboldan, basketbola kadar birçok branşta faaliyet gösteren Odunpazarı Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmesini sağladı. Yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü yaz okulları düzenlenen törenle sona erdi. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yaz spor okulları kapanış töreninde ilk olarak Hamamyolu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Hamamyolu’nda hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kurt ve öğrenciler, daha sonra Odunpazarı Belediyesi Kocakır Piknik alanında düzenlenen piknik etkinliği ile sertifika törenine geçti.

Sertifika törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile veliler katıldı. Başkan Kurt sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Odunpazarı Belediyesinin yaz etkinlikleri kapsamındaki çalışmaların en önemlisi Yaz Spor Okullarının son günündeyiz. Yaz tatili boyunca spor yapmak için Odunpazarı’nın spor alanlarına geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Velilerimize de çocuklarını doğru eğitim almak için doğru yere gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki, ilerleyen dönemlerde çocuklarımız belediyemizin takımlarının alt yapılarında yer alır ve branşlarında başarılı olarak milli takıma kadar ilerler. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız, onların sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için çalışacağız" dedi.