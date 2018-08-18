Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 12:00

Odunpazarı’nda yaz okulları sona erdi

Her sene açtığı yaz okullarıyla yüzlerce öğrenciye spor yapma imkanı tanıyan Odunpazarı Belediyesinde 2018 Yaz Spor Okulu çalışmaları sona erdi.

Odunpazarı’nda yaz okulları sona erdi

18 Ağustos 2018 12:00


Futboldan, tekvandoya, voleyboldan, basketbola kadar birçok branşta faaliyet gösteren Odunpazarı Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmesini sağladı. Yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü yaz okulları düzenlenen törenle sona erdi. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yaz spor okulları kapanış töreninde ilk olarak Hamamyolu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Hamamyolu’nda hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kurt ve öğrenciler, daha sonra Odunpazarı Belediyesi Kocakır Piknik alanında düzenlenen piknik etkinliği ile sertifika törenine geçti.


Sertifika törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile veliler katıldı. Başkan Kurt sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Odunpazarı Belediyesinin yaz etkinlikleri kapsamındaki çalışmaların en önemlisi Yaz Spor Okullarının son günündeyiz. Yaz tatili boyunca spor yapmak için Odunpazarı’nın spor alanlarına geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Velilerimize de çocuklarını doğru eğitim almak için doğru yere gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki, ilerleyen dönemlerde çocuklarımız belediyemizin takımlarının alt yapılarında yer alır ve branşlarında başarılı olarak milli takıma kadar ilerler. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız, onların sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için çalışacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç