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05 Eylül 2018 14:48

Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el ele çalışıyor

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el ele çalışıyor

05 Eylül 2018 14:48

Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Zabıta Teşkilatının 192’nci yılını kutlayan Başkan Kurt, ekiplerin oldukça başarılı bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek kutladığını belirtti. Odunpazarı Belediyesi’nin zabıta biriminin insanlarla en çok iletişim kuran birimlerinden biri olduğunu söyleyen Kurt, “Zabıta, Odunpazarı Belediyesi ile vatandaş arasında doğrudan teması sağlayan noktalarından biri. Zabıtanın davranışları ve tavırları, belediyenin yönetim anlayışını yansıtır. Odunpazarı zabıtasıyla vatandaş her an el ele iş yapmaktadır. İnsanlarla iyi geçinmek, insanları mutlu etmek ve aynı zamanda işini yapmak belediyemizin temel görevidir. Bunu yaparken zabıtaya büyük iş düşüyor. Zabıta birçok zorluğa göğüs gererek, geceli gündüzlü; büyük bir fedakârlık göstererek çalışmak zorunda kalıyor. Sizlerin yaptığı iş, insanüstü bir şey ve kolaylıklar diliyorum” dedi.




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