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28 Haziran 2018 13:39

Odunpazarı’nda ziyaretçi hareketliliği artıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Eskişehir’in en eski yerleşim yerlerinden tarihi Odunpazarı Bölgesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Odunpazarı’nda ziyaretçi hareketliliği artıyor

28 Haziran 2018 13:39


Son yıllarda şehrin en turistik bölgesi olan ve bir kısmı hala konaklama amacıyla kullanılan tarihi Odunpazarı evleri, özellikle hafta sonu kente gelen turistlerin akınına uğruyor. Bölgede müze, kafe, restoran, butik otel olarak kullanılan evlerin yanı sıra hediyelik eşya dükkanı olarak hizmet veren evler de bulunuyor. Sıcak havaya rağmen tarihi evleri ve bölgeyi gezerek alışveriş yapan turistler, Osmanlı mimarisini yansıtan sokaklarda tarihe yolculuk yapıyor. Bölgedeki Kurşunlu Camii ve Külliyesi içindeki Arasta Çarşısı, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Balmumu Heykeller Müzesi, Çağdaş Cam Sanatlar Müzesi’ni de gezme fırsatı bulan turistler bol bol fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor. Yerli ve yabancı turistler, hediyelik eşya alarak yerel ekonomiye de can veriyor.




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