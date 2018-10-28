Odunpazarı'ndan Cumhuriyet'e yakışır Park

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yılını Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyet Anıtı'nın açılışıyla kutladı.

Çalışmaları bir süredir devam eden Cumhuriyet Parkı ve ünlü heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yılı ve Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir coşkuyla gerçekleşen açılış törenine CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, CHP Eskişehir İl Başkanı Rabia Akman, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe, Gökmeydan Mahalle Muhtarı Nizametin Ertaş ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Cumhuriyet'e sonsuza kadar sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. “Cumhuriyetimizi yıkmak isteyenler, Cumhuriyetimize ara vermek isteyenler şunu bilsin ki Eskişehirliler ve Odunpazarlılar olduğu sürece buna asla izin vermeyiz. Onun nişanesi olarak Cumhuriyet hatırına Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Yenidoğan ve Gökmeydan halklarına öncelikle hizmet edecek Cumhuriyet Parkımızı açıyoruz” diyen Başkan Kurt, konuşmasında “Cumhuriyet kenti Eskişehir'imize bir Cumhuriyet anıtı yakışırdı, bunu bu parkta gerçekleştirmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Parkın yapılmasında emeği geçen Odunpazarı Belediyesi'nin tüm emekçilerine, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Bu parkta, bu güzel anıtı yapan hemşerimiz Metin Yurdanur'a çok teşekkür ediyorum. Bu parkın o mezbelelik halden kurtulması için akıl yürüten, çaba gösteren bütün belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de, bütün Eskişehirliler huzurunda bu alanı bize bağışlayan Cırıklar ve Oğuzlar Ailelerine teşekkür ediyorum. Yıllardır çözülemeyen, üretilemeyen çözümü ürettik ve bu ailelerimiz bize 16 bin metrekarelik bun alanı bağışladılar. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşamalıdır. Böyle aileler, meclis üyeleri, yöneticiler olduğu sürece yaşayacaktır, buna inanıyorum. Türkiye; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Bunu bilmeyenler öğrenmelidir. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Bunun başka bir izah tarzı yoktur. Herkes böyle bilmeli ve böyle davranmalıdır. Anıtımızın ve parkımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada gününü geçirecek gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın ve hemşerilerimizin mutlu bir Türkiye'de, Eskişehir ve Odunpazarı'nda sonsuza kadar yaşamalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Cumhuriyet Parkı, 16 bin metre kara alana sahip. Cumhuriyet Parkı'nda Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı, müzikli - animasyonlu gösteri havuzu, oyun alanları, spor alanı, koşu yolu, oturma alanları, amfi ve çayhaneler yer alıyor.