Odunpazarı’ndan Hamamyolu Caddesi’nde El Sanatları Şenliği

Açılışı yapılan Odunpazarı Belediyesi El Sanatları Şenliği 3 gün sürecek.

Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları (OMEK), Halk Merkezleri ve Yenikent Kurs Merkezi’nde açılan atölyelerde eğitim gören atölye katılımcıları ile Koca Çınar Yaşam Merkezi Müdavimlerinin bir yıl boyunca yaptıkları eserler, Hamamyolu Caddesi’nde yapılacak olan El Sanatları Şenliği ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Bugün burada Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinin, OMEK’in, Yenikent Kurs Merkezi’nde açılan atölyelerde eğitim gören atölye katılımcıları ile Koca Çınar Yaşam Merkezi Müdavimlerinin bir yıl boyunca yaptıkları eserlerin sergilendiği bir ortamdayız. Bu sergiyi Hamamyolu’nda yapıyoruz çünkü bu eserleri herkesin görmesini istiyoruz. Bu üretilen eserler, el emeği, göz nuru ve alın teridir. Şu ana kadar 11 adet Halk Merkezi açtık ve bu halk merkezleri vatandaşlar boş zamanlarını değerlendirmesi için açtık. Çocuklara, gençlere, kadınlara ve yetişkinlere uygun sosyal aktivitelerimiz var. Bu aktivitelere tüm Eskişehir halkının katılmasını diliyorum. Buradaki ürünler satılıp ev ekonomisine katkı sağlarsa Halk Merkezlerimizdeki çalışmaların somut bir örneğini almış oluruz. Biz Türkiye’de asgari ücretle geçinemeyen, asgari ücretle geçinemeyen milyonlarca insanın sorununa çözüm aramak durumundayız ve bunu da Halk Merkezlerimizdeki çalışmalarla yerine getirmek istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, sergiyi gezerek ürünleri inceledi. Yılsonu sergisi, şenlik havasında geçecek. El Sanatları Şenliği, 3 Haziran Pazar Günü sona erecek.