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10 Haziran 2018 14:58

Odunpazarı’ndan Huzur Mahallesi’nde 4 bin kişilik iftar

Odunpazarı Belediyesi mahallelerde gerçekleştirdiği iftar programına Huzur Mahallesi’nde devam etti.

Odunpazarı’ndan Huzur Mahallesi’nde 4 bin kişilik iftar

10 Haziran 2018 14:58


Odunpazarı Belediyesi Vadişehir-Ihlamurkent Mahallesi’nde gerçekleştirdiği iftar yemeğinin ardından Huzur Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin kişi aynı anda oruçlarını açtı. Programda Başkan Kurt, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Devlet Hastanesi’nin üst tarafında yer alan otoparkın yanındaki alanda gerçekleştirilen iftar yemeğine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, dileklerini ve sıkıntılarını birebir Başkan Kurt’a iletti. Tek tek masaları gezen Başkan Kurt, vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.




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