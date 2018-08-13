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13 Ağustos 2018 15:36

Odunpazarı’ndan Şehir Hastanesi çevresine yol çalışması

Odunpazarı Belediyesi, yakında hizmete gireceği açıklanan Şehir Hastanesi’nin bağlantı yolları ve çevresindeki yollarda asfalt çalışması yaptı.

Odunpazarı’ndan Şehir Hastanesi çevresine yol çalışması

13 Ağustos 2018 15:36


Sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak 71 Evler Mahallesi’nde yer alan Şehir Hastanesinin bağlantı ve çevresindeki yollarda yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Şehir Hastanesi’nin bağlantı ve çevresindeki yollarda yol yapım çalışmaları kapsamında asfalt uygulaması yapan ekipler, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Vatandaşların Şehir Hastanesine daha kolay ve konforlu ulaşımı için çalıştıklarını belirten ekipler, Şehir Hastanesi’nin çevresinde bulunan yolların Odunpazarı Belediyesi sorumluluğunda olan kısımlarının en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.




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