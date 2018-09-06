Odunpazarı’ndan Sokak Basketbolu Turnuvası

2018 Şubat ayında hayatını kaybeden Türkiye Basketbol Federasyonu Hakemi Nezihi Soydan anısına gerçekleşen 3X3 StreetBall turnuvası, Gökmeydan Spor Kampüsü’nde düzenleniyor. 32 takım, 128 sporcu ve 9 hakemin yer aldığı turnuvaya bu yıl şehir dışından katılan takımlar da oldu. İki gün süren turnuvanın açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Nezihi Soydan’ın eşi ve oğlunun yanı sıra çok sayıda sporsever katıldı. Turnuvasının ilk maçı ise Başkan Kurt’un hava atışı ile başladı. Turnuvada gençlerle bir araya gelen Başkan Kurt, gençlerle Türk basketbolu hakkında sohbet etti.

3X3 StreetBall Turnuvası’nın açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğini söyledi. Sporun ve sporculuğun centilmenlik, vefa, kardeşlik ve barış demek olduğunu vurgulayan Başkan Kazım Kurt, “Biz o nedenle bu yıl Sokak Basketbol Turnuvasını, basketbol ailesinin çok iyi bildiği ve o aileye çok şey katan, eski çalışma arkadaşımız Nezihi Soydan’ın anısına düzenledik. Ben ona Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Ben 1970’lerde Eskişehir’de basketbol oynayan ağabeyinizim. O tarihlerde Eskişehir’de basketbol 1. ligi ve 2. ligi vardı, maalesef şu anda anca sokak basketbolunda bir turnuva düzenlenebiliyor. Bu, Eskişehir’imize yakışmıyor. Kamuoyu oluşturalım; firmalara, şirketlere ve komu kurumlarına baskı yapalım. Herkes bir basketbol takımı kursun. Süper Lig’teki takımımız kapandı. Ama bundan sonra Süper Lig’e çıkmamız bizim çabamızla olacak. Ben sizden bunu özellikle istirham ediyorum, bir basketbolsever olarak Eskişehir’de basketbol oynayan gençlerimizin, bizim arkamızda durmasını ve en kısa sürede Eskişehir’de 15-20 takımlık bir basketbol liginin oluşmasını sağlayalım. Bu konuda göstereceğiniz çabalar için şimdiden teşekkür ediyorum. Hem hakem hem de federasyon temsilcilerimize de bu konuda özel ricamızı iletiyorum” diye konuştu.

Turnuvada konuşma yapanlardan biri de TBF Hakemi Nezihi Soydan’ın eşi Aysun Soydan oldu. Nezihi Soydan’ın basketbolu çok sevdiğini belirten Soydan, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a Nezihi Soydan’ın anısına böyle bir turnuva düzenledikleri için teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Kazım Kurt açılış atışını yaptı. Rekabetin çok yoğun olduğu karşılaşmalara geçilirken, vatandaşlar gece boyunca etkinliğe büyük ilgi gösterdi.