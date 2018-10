Odunpazarı'ndan tek ses, tek nefes

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyet Anıtının açılış töreni gün boyu devam etti. Açılış seremonisinin ardından Cumhuriyet Parkında dans gösterileri, müzik dinletileri ve animasyonlu havuz gösterileri yapıldı. Renkli ışıkların kullanıldığı gösteride lazer animasyonda andımız yansıtıldı. Gösteriye katılan binlerce Eskişehirli de hep birlikte andımızı okudu. Etkinlikte sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, Eskişehirlilere muhteşem bir konser verdi. Hüznün ve eğlencenin bir arada yaşandığı konserde, on binlerce Eskişehirli Konak'ın seslendirdiği ezgi ve marşlara eşlik etti.

Başkan Kazım Kurt on binlerce Eskişehirli ile andımızı okudu

Konser sonrasında sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı AV. Kazım Kurt, Volkan Konak'a lüle taşından yapılan pipo hediye etti. Volkan Konak'ın Türkiye'nin en önemli sanatçılarının başında geldiğini belirten ve bu nedenle Cumhuriyet Parkının açılışına Volkan Konak'ı davet ettiklerini kaydeden Başkan Kazım Kurt, “Eskişehir'den bütün Türkiye'ye, dünyaya Cumhuriyetimize olan bağlılıklarımızı haykıralım istedik. Şimdi ben sizler adına onu tebrik ediyorum, lüle taşını veriyorum. Bu, sizin mücadelenizle son lüle taşı olmayacak. Bu ocakların üstüne termik santrali yaptırmayacağız. Lüle taşı, Eskişehir taşıdır, armağan olsun. Cumhuriyet için, demokrasi için, Atatürk için herkesle kavga edebilmeliyiz. Hukuka sahip çıkmak için biz Eskişehirliler, Odunpazarlılar dimdik ayaktayız” diye konuştu.

Başkan Kazım Kurt, konuşmasının sonunda “Mahkeme karar vermiş ise, hukuka uygundur. Her yerde, her zaman söylenmelidir. O halde bugün hep beraber söyleyelim” diyerek konseri dinlemeye gelen on binlerce Eskişehirli ile birlikte andımızı okudu.