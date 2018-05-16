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16 Mayıs 2018 13:36

Odunpazarı’ndan Tekvando Turnuvası

Odunpazarı Belediyesi, Dostluk ve Bahar Şenliği Minikler Tekvando Turnuvası düzenledi.

Odunpazarı’ndan Tekvando Turnuvası

16 Mayıs 2018 13:36


Odunpazarı Belediyesi Mehmet Terzi Spor Salonu’nda gerçekleşen tekvando turnuvasına 22 kulüp katıldı. Dostluk ve Bahar Şenliği Minikler Tekvando Turnuvasını Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, çok sayıda sporsever izledi. 169 kadın, 203 erkek olmak üzere toplam 372 sporcunun katıldığı turnuva nefes kesici müsabakalara ev sahipliği yaptı.


Turnuvada başarılı olan sporculara madalyalarını takdim eden Başkan Kurt, “Herkese çok teşekkür ederim. Umarım çocuklarımız ‘sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seven’ Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden sporcular olurlar. Bu sağladığımız zaman Türkiye’yi kurtarma, Türkiye’yi düzlüğe çıkarma şansımız daha büyük olacak. Buna destek vereceğinizi biliyorum Bu nedenle de sizlere teşekkür ediyorum. Müsabakaya katılan sporcuların hepsine başarılar diliyorum. Sporda önemli olan yarışmaktır. Kazanmak ve kaybetmek işin ikinci planındadır. Umarım hepiniz sporu spor için yaparsınız ve bunun sonunda da başarılı sporcular olursunuz. Hepinize hem spor hayatınızda hem de derslerinizde başarılar dilerim” dedi.




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