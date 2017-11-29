Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 13:12

Odunpazarı’ndan Türkiye’de bir ilk

Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu, 3’üncü çocuk oyununu minik tiyatro severlerle buluşturdu.

Odunpazarı’ndan Türkiye’de bir ilk

29 Kasım 2017 13:12


Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu’nun 3’üncü çocuk oyunu olan ‘Görevimiz Mutluluk’ adlı çocuk tiyatrosunun ilk gösterimi yapıldı. Hüseyin Demir’in yazıp aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı ‘Görevimiz Mutluluk’ oyunu, minik tiyatro severler tarafından çok beğenildi. 10 kişilik bir ekipten oluşan oyunda ekip üyeleri Türkiye’ de bir ilk olarak 9 metre karelik bir perde arkasında gölge oyununa sesleriyle hayat verdi. Geleneksel Türk Tiyatrosu ögelerinden gölge oyunu olan ‘Görevimiz Mutluluk’, gölge oyununu 70’ten fazla tasvir ve göstermelik ile modernize ederek ve söz kullanmayarak evrensel bir boyuta taşıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
12
°
C
  • Perşembe
    12°C
  • Cuma
    15°C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç