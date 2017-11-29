Odunpazarı’ndan Türkiye’de bir ilk

Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu’nun 3’üncü çocuk oyunu olan ‘Görevimiz Mutluluk’ adlı çocuk tiyatrosunun ilk gösterimi yapıldı. Hüseyin Demir’in yazıp aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı ‘Görevimiz Mutluluk’ oyunu, minik tiyatro severler tarafından çok beğenildi. 10 kişilik bir ekipten oluşan oyunda ekip üyeleri Türkiye’ de bir ilk olarak 9 metre karelik bir perde arkasında gölge oyununa sesleriyle hayat verdi. Geleneksel Türk Tiyatrosu ögelerinden gölge oyunu olan ‘Görevimiz Mutluluk’, gölge oyununu 70’ten fazla tasvir ve göstermelik ile modernize ederek ve söz kullanmayarak evrensel bir boyuta taşıyor.