Odunpazarı’ndan ücretsiz internet hizmeti

Odunpazarı Belediyesi Büyükdere Gençlik Merkezi, Genç Durak ve Hamamyolu Caddesi’nde Sanat Köprüsü’nden Sabahattin Günday Parkı’nın girişine kadar olan alanda (Sanat Köprüsü’den Eski Yediler Parkı’nın girişine kadar olan alan) ücretsiz haftalık 1 GB internet hizmeti başlattı. Vatandaşların ücretsiz Wi-Fi uygulamasını kullanabilmesi için bir kereye mahsus sisteme üye olmaları yeterli olacak. Wİ-Fİ uygulaması için kayıt yaptıran vatandaşların 1 GB internet kotası internetin ücretsiz olduğu Büyükdere Gençlik Merkezi, Genç Durak ve Hamamyolu Caddesi’nde geçerli olacak.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, internetin bugünün dünyası için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Kurt, “Bu nedenle yeni bir uygulamaya başladık. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereğince, vatandaşlarımızın ücretsiz, hızlı ve güvenli bir internet bağlantısıyla tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşabilmeleri için özellikle gençlerin yoğun bulunduğu bölgelerde ücretsiz internet hizmetini vermeye başladık” dedi.