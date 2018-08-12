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12 Ağustos 2018 17:42

Odunpazarı’ndan ücretsiz kurban kesim hizmeti

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı.

Odunpazarı’ndan ücretsiz kurban kesim hizmeti

12 Ağustos 2018 17:42


Vatandaşların kurban kesim sorunu yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve koku oluşmaması ve kimsenin rahatsızlık duymaması için Odunpazarı Belediyesi kurban kesim yerini belirledi. Vatandaşlar sadece küçükbaş kurbanlarını Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde ücretsiz olarak kesebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlara ücretsiz yardım sağlamak için görevli personel de tahsis edildi. Kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, zabıta memuru görevlendirildi. Kesim yerinde kurbanlar veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilecek. Kesim yerinde belediye tarafından vatandaşlara poşet dağıtılacak. Vatandaşlar, belediyenin tüm bu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.



Randevular Halk Masası’na


Odunpazarı Belediyesi, Fen İşleri Şantiyesinde bayramın birinci günü sıra numarası ile kesim yapılacak. Kurbanlarını sorunsuz ve hijyenik ortamlarda kesmek isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası birimine şahsen ya da 444 26 00 numaralı telefondan müracaat edebilecek.




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