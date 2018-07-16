Odunpazarı’nın hasta ve yaşlılar için çalışmaları

Kazım Kurt, Göztepe Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Dursun Kahyalı’yı ziyaret etti.

Başkan Kurt’un ziyareti öncesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Hasta ve Yaşlı Banyo Hizmeti Ekipleri, Kahyalı’nın evine giderek banyo hizmetini gerçekleştirerek, kişisel bakımını yaptı. Ekiplerin bu hizmetinin ardından Başkan Kurt Kahyalı ile bir araya geldi. Kahyalı’nın ailesinin de bulunduğu ziyaret sırasında Başkan Kurt, “Gencinden yaşlısına her yurttaşımın değerini bilerek hizmet üretiyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak, zor zamanlarında destek olmak öncelikli görevimiz. Kıdemli vatandaşlarımızın desteğe en ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek bana göre en kıymetli belediyecilik hizmetlerinden bir tanesi. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da onlara destek olmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” dedi.

Kahyalı’nın ailesi ise verilen hizmetten çok memnun olduklarını dile getirerek, “Hasta ve yaşlılar ile ailelerini düşündüğü için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Kişisel bakımdan banyoya geniş yelpazede hizmet

Odunpazarı Belediyesi hasta ve yaşlılar için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarını Kadın ve Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde sürdüren Odunpazarı Belediyesi, hasta ve yaşlıların kişisel bakımından banyosuna kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Sağlık Odunpazarı ile Eviniz’de (SOBE) ile ihtiyacı olan vatandaşa ev temizliği; tırnak kesimi, saç ve sakal tıraşı gibi kişisel bakım hizmeti sunan Odunpazarı Belediyesi, Evde Hasta ve Yaşlı Banyo Hizmeti de veriyor. Odunpazarı Belediyesi’nin Evde Hasta ve Yaşlı Banyo Hizmetinden yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli tüm vatandaşlar faydalanabiliyor.