Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 15:16

Odunpazarı’nın hasta ve yaşlılar için çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Hasta ve Yaşlı Banyo Hizmeti Ekiplerinin hasta ve yaşlılar için çalışmaları sürerken, Başkanı Av.

Odunpazarı’nın hasta ve yaşlılar için çalışmaları

16 Temmuz 2018 15:16

Kazım Kurt, Göztepe Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Dursun Kahyalı’yı ziyaret etti.


Başkan Kurt’un ziyareti öncesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Hasta ve Yaşlı Banyo Hizmeti Ekipleri, Kahyalı’nın evine giderek banyo hizmetini gerçekleştirerek, kişisel bakımını yaptı. Ekiplerin bu hizmetinin ardından Başkan Kurt Kahyalı ile bir araya geldi. Kahyalı’nın ailesinin de bulunduğu ziyaret sırasında Başkan Kurt, “Gencinden yaşlısına her yurttaşımın değerini bilerek hizmet üretiyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak, zor zamanlarında destek olmak öncelikli görevimiz. Kıdemli vatandaşlarımızın desteğe en ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek bana göre en kıymetli belediyecilik hizmetlerinden bir tanesi. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da onlara destek olmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” dedi.


Kahyalı’nın ailesi ise verilen hizmetten çok memnun olduklarını dile getirerek, “Hasta ve yaşlılar ile ailelerini düşündüğü için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.


Kişisel bakımdan banyoya geniş yelpazede hizmet


Odunpazarı Belediyesi hasta ve yaşlılar için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarını Kadın ve Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde sürdüren Odunpazarı Belediyesi, hasta ve yaşlıların kişisel bakımından banyosuna kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Sağlık Odunpazarı ile Eviniz’de (SOBE) ile ihtiyacı olan vatandaşa ev temizliği; tırnak kesimi, saç ve sakal tıraşı gibi kişisel bakım hizmeti sunan Odunpazarı Belediyesi, Evde Hasta ve Yaşlı Banyo Hizmeti de veriyor. Odunpazarı Belediyesi’nin Evde Hasta ve Yaşlı Banyo Hizmetinden yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli tüm vatandaşlar faydalanabiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç