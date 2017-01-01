Odunpazarı’nın yeni yıl hediyesi kitap

Türkiye’ye örnek gösterilen kütüphaneleri ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’de okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hamamyolu’nda stant kuran Odunpazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, vatandaşların yeni yılını kutlayarak kitap dağıttı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un da katıldığı kitap dağıtımına, vatandaşlar özellikle de çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Marco Polo’dan Davinci, Edison ve Graham Bell’e kadar dünyaya yön veren insanların anlatıldığı kitapları Eskişehirlilere hediye eden Başkan Kurt, Eskişehirlilerin yeni yılını kutladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından dağıtılan kitapları alan vatandaşlar, Başkan Kurt’a teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, vatandaşların dilek ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Kurt, vatandaşlarla yan yana olmaya devam edeceklerini vurguladı.