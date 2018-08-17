Odunpazarıspor yeni sezona gençlerle giriyor

Şampiyonluğu hedefleyerek gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele etmeyi planlayan Odunpazarıspor, transferlerini düzenlenen imza töreni ile basına tanıttı. Odunpazarı Belediyesi’nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un yanı sıra futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu katıldı. Düzenlenen törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yapılan transferlerin yaş ortalamasının genç olduğuna dikkat çekerek sporda başarı için Altınordu Futbol Kulübü’nü örnek gösterdi.

“22 yaşın üstünde oyuncumuz yok”

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yaptığı açıklamalarda Odunpazarıspor’un gençleşmesi için karar aldıklarını vurguladı. 22 yaş üzeri bir futbolcu ile anlaşmadıklarını bildiren Kurt, “Bugün futbol takımımızın temel direği olan çatıyı çakıyoruz. Bu arkadaşlarımızın başarılı olacağına inanıyorum. Özellikle ve öncelikle genç olmalarını, gelecekten umut beklemelerini istiyorum ve bu şartlar altında Odunpazarıspor’u desteklemeyi düşünüyoruz. Biz Odunpazarındaki bütün kulüplere eşit mesafedeyiz, aynı yakınlıktayız ama Odunpazarıspor belediyemizin adını taşıdığı için başkan ve yönetimleri, belediyemizle organik bağı olduğu için biraz daha fazla Odunpazarında proje üretmeye çalışıyoruz. Diğer takımlar bizden bağımsız, bizim dışımızda karar mekanizmaları olan takımlar ama Odunpazarıspor öyle değil. Birlikte oturup değerlendiriyoruz ve geçen yapmış olduğumuz genel kurulda Odunpazarıspor’un mutlaka gençleşmesi gerektiğine karar aldık ve onu da uygulamaya geçtik. Geçen yıl ki uygulama çok olumsuz bir sonuç doğurmadı. Bu yıl bunu genişleterek sürdürmeyi hedefliyoruz. 22 yaşın üstünde oyuncumuz yok, inşallah ta olmayacak. Bu arkadaşlarımızı yetiştirip başka kulüplere göndereceğiz, inşallah milli takıma göndereceğiz" dedi.

“Altınordu gibi bir kadro oluşturmak istiyoruz”

Altınordu Futbol Kulübü gibi sporcu yetiştiren kulüplerin sporda öne çıktığını ve sözlerine ekleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, açıklamasına şu şekilde son verdi:

“Sporcuyu yetiştireceksin, lisansını çıkaracaksın ve sahaya süreceksin. Türkiye’de bu işe uzun vadeli yatırım yapan kulüpler şimdi öne çıkmış durumda. Herkes Altınordu’yu niye konuşuyor? Herkes buna bir cevap vermeli eğer şu anda Türkiye’de, Eskişehir’de bütün sporseverler, futbolseverler Altınordu diyor ise bunu bizim kulüp yöneticilerimizin düşünmesi lazım. Biz Odunpazarıspor olarak Altınordu gibi bir kadro oluşturmak istiyoruz. Bu hem spor yaşantısına etkili olacaktır hem eğitim yaşantılarında etkili olacaktır hem de sosyal yaşantılarında etkili olacaktır. Ben bu arkadaşlarıma güveniyorum. Özellikle bu yıl genç takımımızın şampiyon olmasını da istiyorum. Şampiyonluk belediyelerin 1’inci hedefi değildir ama burada bir gösterge ortaya koymaya çalışıyoruz. Umarım başarılı olurlar.”

Tören sonunda Odunpazarı Spor Kulübü yöneticileri Kazım Kurt’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.