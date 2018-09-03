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03 Eylül 2018 14:40

Odunpazarlı kadınlar için step vakti

“Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı” fikrini benimseyen Odunpazarı Belediyesi, kadınlar için çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarlı kadınlar için step vakti

03 Eylül 2018 14:40

Kadınların geçtiğimiz sezonda büyük ilgi gösterdiği step aerobik derslerine yeni sezonda da devam edilecek.


Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından verilecek step aerobik atölyesinin sabah, öğle ve akşam grupları için ön kayıtlar bugün başladı. Katılımın ücretsiz olduğu step atölyesine ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 7 Eylül 2018 Cuma Günü’ne kadar kayıt yaptırabilecek. Asıl kayıtlar ise ön kayıt başvuru sırasına göre yapılacak. Step aerobik atölyesine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın 6. katında yer alan Spor İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilecekler.




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