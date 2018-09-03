Odunpazarlı kadınlar için step vakti

Kadınların geçtiğimiz sezonda büyük ilgi gösterdiği step aerobik derslerine yeni sezonda da devam edilecek.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından verilecek step aerobik atölyesinin sabah, öğle ve akşam grupları için ön kayıtlar bugün başladı. Katılımın ücretsiz olduğu step atölyesine ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 7 Eylül 2018 Cuma Günü’ne kadar kayıt yaptırabilecek. Asıl kayıtlar ise ön kayıt başvuru sırasına göre yapılacak. Step aerobik atölyesine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın 6. katında yer alan Spor İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilecekler.