Öğrenci evinde bir rektör

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ara sınavlar öncesinde öğrencilerin evlerine çat kapı ziyarette bulundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 5-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sınavlar öncesinde Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören ve sınavlarına hazırlanan öğrencilerin evlerini ziyaret etti. Prof. Dr. Çomaklı'nın ara sınavlar öncesinde öğrencileri motive etmek üzere yapmış olduğu ziyaret, samimi bir ortamda ve sohbet havasında gerçekleşti. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri Batıkan Gümüşdere ve Serhat İşgüder, Rektör Çomaklı'ya üniversite ve kentteki öğrenim ve sosyal hayatlarından bahsederek bu konudaki memnuniyetlerini, sıkıntılarını ve taleplerini iletti. Rektör Çomaklı da öğrencilerin sorunlarına ve taleplerine içtenlikle karşılık vererek üniversite adına öğrenciler için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının sözünü verdi. Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ayrıca öğrencilere, kendi öğrencilik yıllarındaki deneyimlerinden ve tecrübelerinden hareketle öğrenim hayatlarına ilişkin tavsiyelerde de bulundu.

Prof. Dr. Çomaklı, kendi elleriyle öğrencilere çay demledi

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sıcak bir ortamda geçen ziyarette öğrencilere kendi elleriyle çam demleyerek onların ikramları eşliğinde samimi sohbetini sürdürdü. Rektör Prof. Dr. Çomaklı, ara sınavlar öncesinde öğrencilerimize başarı dileklerini iletirken, öğrenciler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın takdirleri ve onayı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevini devralan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öğrencilerin öğrenim hayatlarını tamamlamalarının ardından mesleki hayatlarına dair hedeflerine değinen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, akademik kariyer hedeflediklerini belirten öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Özellikle Tarih Bölümü öğrencilerinin ülkemiz açısından önemine değinen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, içinde bulunulan dönemin gelecekteki tecrübeleri edinmek açısından önemli olduğuna ve bu yüzden de tarihte yaşanan olayların günümüzle eşleştirilmesinin gerekliliğine değindi.

Kampüs ortamı ve şehir koşulları öğrencilerin tercihinde etkili oluyor

Öğrencilere neden üniversite öğrenimleri için Eskişehir'i seçtiklerini de soran Prof. Dr. Çomaklı'ya, Batıkan Gümüşdere ile Serhat İşgüder ise başta kampüs ortamı olmak üzere şehrin yaşam koşullarının ve sosyo-kültürel yapısının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin okul dışında günlük hayatta zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini merak eden Rektör Çomaklı'ya öğrenciler, genellikle öğrenim alanlarına yönelik olarak araştırma ve proje faaliyetlerinde bulunduklarını ifade etti. Öğrencilerin okuma alışkınlıklarını da merak eden ve bu konuda nasıl bir arşive sahip olduklarını da soran Prof. Dr. Çomaklı, kendisinin de öğrencilik yıllarından itibaren okumaya ve arşivciliğe önem verdiğini, bu sayede de bugün yaklaşık 4 bin yazılı kaynağın yer aldığı bir kütüphaneye sahip olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Çomaklı ayrıca öğrencilere, okuma alışkanlıkları ve arşivcilik konusunda da önemli tavsiyelerde bulundu.

“Devlete, bayrağa ve millete set çekenlerle dostluk yapmayın”

Yıllarca devletin farklı kademelerinde önemli görevlerde bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu senelerde edindiği deneyimlerden hareketle öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Devlete, bayrağa ve millete set çekenlerle dostluk yapmayın ve onlara fırsat vermeyin. Bu sizlere bir önerimdir ve bunu sakın unutmayın. Bu konuyla ilgili size Afrin'de başımdan geçen bir olayı anlatayım. Görev için o bölgeye gittiğimizde çocuklar ellerindeki Türk bayraklarını bize doğru sallıyorlardı. Bu durum dikkatimi çekti ve bizden korktuklarından mı yoksa gerçekten bizleri sevdikleri için mi böyle bir hareketi yaptıklarını öğrenmek istedim. Biliyorsunuz o bölgede de bir savaş ortamı hakim ve etrafta kurulu olan çadırlarda yaşıyor insanlar. İşte o çadırlardan birinden çocukların babası çıktı geldi ve bana, ‘Senin vatanın var mı?' dedi. Ben de kendisine bir vatanım olduğunu söyleyince bana doğrudan, ‘Benim vatanım da burası ancak aramızda bir fark var. Senin devletin var ama benim bir devletim yok' ifadelerini kullandı. Evet, toprağınız olabilir ama devletiniz olamazsa bir hiçsiniz. Bu yüzden de bayrağımız bizim için önemli. Çünkü bayrak, devlet teşkilatının simgesidir ve bir yerde bayrak varsa teşkilat var demektir. Ayrıca bayrağın varsa seni kesinlikle tehdit edemezler çünkü orada bu tehditleri bertaraf edecek bir askerin ve polisin vardır.”

Son olarak öğrencilere ara sınavlar öncesinde önemli uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan Rektör Çomaklı, daha verimli bir sınav dönemi geçirebilmeleri için öğrencilere üniversitenin bu dönemde kütüphane ve yemekhane gibi olanaklarından yararlanmalarını önerdi. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletirken başarılı bir sınav dönemi geçirmelerini dileyerek evlerinden ayrıldı.

“Güler yüzlü ve samimi bir kişiyle tanışmak önemliydi”

Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya evlerinin kapılarını açan öğrencilerden Serhat İşgüder, bu şaşırtıcı ziyarete ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Bu akşam hayatımda bir ilk yaşadım çünkü daha önce bir rektörün öğrenci evini ziyaret ettiğini görmemiş ve duymamıştım. Güler yüzlü ve samimi bir kişiyle tanışmak önemliydi. Rektörümüzün de daha önce bizim geçtiğimiz yollardan geçmesi ve öğrencilik anılarının gözünde canlanmasıyla birlikte bize bunlardan bahsetmesi, aslında kendisinin biz öğrencilere hiç de yabancı olmadığını gösterdi. Sonrasında gelişen hoş sohbette ise hem sorduğu sorularla bizi tanımaya çalıştı hem de görüş ve önerilerimizi dikkate aldı. Ayrıca bize eski bir öğrenci olarak tavsiyelerde bulunması da güzeldi. Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya yeni görevinde başarılar diler, hoş ziyareti için de teşekkür ederim.”

"Ziyaret ve hoş sohbet için Rektörümüze teşekkür ediyorum”

Öğrencilerden Batıkan Gümüşdere ise “Yapmış olduğu ziyaretten ve hoş sohbetten dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren göstermiş olduğu yakınlık ve rahatlığın, kendisiyle iletişim kurmamız açısından pozitif etki oluşturduğunu söyleyebilirim. Öğrencilik yıllarına ve hayata dair paylaşımları ise dikkate değer bir husustu. Aynı zamanda üniversitemize yönelik dile getirmiş olduğumuz yorumları ve önerileri dikkate almış olması da bizim için son derece anlamlıydı. Rektörümüze yeni devralmış olduğu görevinde de başarılar diliyorum” dedi.