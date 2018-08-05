Öğrenci kenti Eskişehir’de Avrupa izleri

Türkiye’de öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de sokak arası kafe kültürü hızla yayılıyor. Avrupa’da sıkça görülen sokak arası kafeler Eskişehirli gençlerin yoğun ilgi odağı oldu. Genellikle üçüncü nesil kahvecilerin oluşturduğu kafeler; resim, müzik ve tiyatro gibi sanatsal kimlikler barındırıyor. Özgün konseptler ile de Eskişehir sokakları kartpostallık görüntüler kazanıyor. İşletmeciler ise bu kültürün yayılmasındaki en büyük sebebin gençlerin cadde üzeri kalabalık mekanlardan uzaklaşmak istemesi olduğunu düşünüyor.

“Avrupa’da 200 senedir var, bizde yeni oluşmaya başlıyor”

İşletmecilerden Levent Üstünbaş, sokak aralarında yayılan kafeler ile ilgili olarak ekonomik boyutun önemine de değindi. Cadde üzerindeki işletmelerden daha hesaplı olduğunu dile getiren Üstünbaş, “Bu akım Türkiye’de ilk İstanbul’da başladı Kadıköy’de yel değirmeninin tekrar canlanmasıyla, hareketlenmesiyle. Bunun aslında sebebi şöyle, ekonomik. Artık ana caddelerde, belirlenmiş yerlerde, Eskişehir’de mesela Üniversite Caddesi’nde bir kafe açmak astronomik rakamlarla mümkün. Çok yüksek kiralar ama herkesin bu kadar sermayesi yok. Mesela benim özellikle öyleydi. Daha küçük paralarla bir iş yapmam gerekiyordu. İnsanlar kısıtlı bütçemizle ’nasıl bu işlere girişebilirim?’ deyince böyle bir yol açılmış oldu. Artık bu da bir kültür haline geldi. Aslında bu Avrupa’da 200 senedir olan bir şey bu kaldırım kafeleri. Bizde yeni yeni oluşmaya başlıyor ama problemler yaşıyoruz. Daha tam oturmadı yani” dedi.

“Şehir kalabalıklaşınca insanlar sıkışıyor”

Vatandaşların artık bu sokak kafelerini bir kaçış olarak gördüğünü vurgulayan işletmeci Levent Üstünbaş açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Ben bu kafe kaldırımlarının geleceğini güzel görüyorum. İlla ki birçok işletme kapanacaktır, ama birçok yeni işletme açılacaktır. Sonuç olarak şöyle bir şey var insanlar o gürültülü patırtılı ana caddelerden, o araba gürültüsünden, insan uğultusundan, 100 kişilik mekanda oturup o seslerin birbirine karışmasından da sıkıldılar. İnsanlar artık sakin yerleri tercih ediyorlar. Yani gelip sohbet edecekleri, müzik sesinin kendi sesini bastırmayacağı yerleri tercih ediyorlar. O yüzden yani bu konseptteki kafeler devam edecektir diye düşünüyorum. Şehir kalabalıklaşıyor, şehir kalabalıklaşınca insanlar sıkışıyor.”