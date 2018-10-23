Öğrenciler Makina Mühendisleri Odasında buluştu

Oda binasında gerçekleşen tanışma toplantısına, çok sayıda öğrenci katıldı. Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Aykanat, öğrencilere “Hoş geldiniz” diyerek, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonuna katılan öğrencilerin, oda bünyesinde seminer, eğitim, teknik ve kültürel gezi gibi pek çok etkinlikten yararlanabileceğini söyleyen Aykanat, öğrencilerin bu tür faaliyetlere katılmalarının önemine değindi.

Daha sonra söz alan Öğrenci Komisyonunda görevli öğrenci, yaptıkları faaliyetlerini katılımcılara aktararak; üyelere staj imkanı, bitirme projelerine destek, teknik geziler, sosyal etkinlikler, mesleki anlamda deneyimli kişilerle sohbet, fuar ve seminerlere katılım gibi pek çok konuda yardımcı olunduğunu bilgisini paylaştı.