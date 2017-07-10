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10 Temmuz 2017 14:49

Öğrenciler ülkelerini tanıttı

Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ve Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünün desteğiyle Eskişehir’de etkinliklerine devam ediyor.

Öğrenciler ülkelerini tanıttı

10 Temmuz 2017 14:49


15 farklı ülkeden 26 üniversite öğrencisinin Eskişehir’de misafir edildiği AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi, 3 Ağustos 2017 Perşembe günü sona erecek. Yurt dışından gelen öğrenciler, gerçekleştirdikleri etkinlikler kapsamında Adalar mevkiinde stant açtı. AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi kapsamında öğrenciler, açtıkları stantlarda ülkelerini Eskişehirlilere tanıtırken gün boyu aktivite yaptılar. Eğlenceli zamanlar geçiren öğrenciler ülkelerinin danslarını da sergilemeyi ihmal etmedi.


Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da yabancı öğrencilerin açtıkları stantları gezdi. Ülkeler ve tanıtılan objeler hakkında bilgi alan Başkan Kurt, yabancı öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.




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