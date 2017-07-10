Öğrenciler ülkelerini tanıttı

15 farklı ülkeden 26 üniversite öğrencisinin Eskişehir’de misafir edildiği AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi, 3 Ağustos 2017 Perşembe günü sona erecek. Yurt dışından gelen öğrenciler, gerçekleştirdikleri etkinlikler kapsamında Adalar mevkiinde stant açtı. AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi kapsamında öğrenciler, açtıkları stantlarda ülkelerini Eskişehirlilere tanıtırken gün boyu aktivite yaptılar. Eğlenceli zamanlar geçiren öğrenciler ülkelerinin danslarını da sergilemeyi ihmal etmedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da yabancı öğrencilerin açtıkları stantları gezdi. Ülkeler ve tanıtılan objeler hakkında bilgi alan Başkan Kurt, yabancı öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.