Öğrenciler yeni nesil cihazları yerinde gördü

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi DİLKOM Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun'un önderliğinde Fizyomer'i ziyaret eden öğrenciler, merkezdeki yeni nesil cihazları yerinde görerek bilgi edindiler. Özellikle sanal gerçeklik rehabilitasyonu ile yakından ilgilenen öğrenciler hem uzmanlarından bilgi aldı, hem de cihazı deneme imkanı buldular. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun, öğrencilerine; sanal gerçeklik rehabilitasyonunun dil ve konuşma terapisinde nasıl uygulanacağına ilişkin fikirlerini yazmaları konusunda vize ödevi verdi.

Fizyomer'deki tüm cihazları ve uygulanan yeni nesil teknolojik tedavi yöntemlerini ilgiyle inceleyen öğrenciler, gezinin kendileri ve okudukları bölüm için büyük önem taşıdıklarını söyledi. Torun ise, şunları söyledi:

"Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi son sınıf öğrencilerimizle kurum ziyareti gerçekleştirdik. Dersimiz, dil ve konuşma terapisinde görüntüleme ve analiz yöntemleri ile ilgili. Öğrencilerimiz bir rehabilitasyon kurumundaki işleyişi ve cihazları yerinde görmüş oldular. Burada terapi alanında yenilikler hakkında bilgi aldık. Örneğin sanal gerçeklik, dil ve konuşma terapisinde de uygulanabilecek bir teknoloji. Öğrencilerimizin ilgisini çeken ve alana yakınlıklarını pekiştiren bir ziyaret oldu. Kurum çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Gezinin ardından öğrencilerle bir araya gelen Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gezi, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.