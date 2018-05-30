Öğrencilerden kız arkadaşlarına ilginç doğum günü sürprizi

Arkadaşlarının futbola olan sevgisini fırsat bilen üniversiteli kızlar, öncelikle bir halı saha kiraladı. Arkadaşlarının fotoğraflarından maske yaptırıp yüzlerine takan grup, tribün kültürüne uygun olması için de pankart bastırdı. Bir süre hiçbir şey belli etmeden futbol oynandıktan sonra dinlenme arasında sahanın ışıklarını kapatan kızlar, yüzlerinde maske, ellerinde pasta ve pankartla içeri girip arkadaşlarına sürpriz yaptı.

Bundan önce arkadaşının doğum gününü yaz tatiline denk geldiği için kutlayamadıklarını belirten İrem Nur Önder, tatil gelmeden değişik bir şeyler yapmak istediklerini söyledi. Arkadaşının koyu bir Fenerbahçe taraftarı olmasının böyle bir konsept bulmalarına neden olduğunu söyleyen Önder, “Yasemin arkadaşımızın doğum günü hep yaz tatiline geldiği için kutlayamıyorduk. O yüzden bu yıl tatil olmadan değişik bir şeyler yapmak istedik. Futbolu çok seviyor ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Biz de onun karakterine uygun olması bakımından böyle bir konsept oluşturduk. Bir de tribüne uygun olsun diye pankart bastırdık. Yarım saat futbol oynadıktan sonra sahanın ışıklarını kapattırdık. Yüzümüzde onun maskesi, elimizde pasta ve pankartla içeri girip sürprizimizi yaptık” şeklinde konuştu.

“Ben futbol oynayacağımı düşünerek gitmiştim halı sahaya”

Karşılaştığı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yasemin Demir, böyle bir şey beklemediğini söyledi. Heyecandan ağladığını dile getiren Demir, arkadaşlarına teker teker teşekkür etti. Futbolu çok sevdiğini söyleyen Demir, karşılaştığı sürpriz hakkında şunları söyledi:

“Ben futbol oynayacağımı düşünerek halı sahaya gitmiştim. Aslında gayet de güzel oynamıştık. Yorulduk dinlenme arasında böyle sürprizle içeri girdi arkadaşlarım. Ben çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Heyecanlandım ve mutluluktan ağladım. Şaşkınlığım bir süre devam etti. Top elimde öylece kalakaldım. Hiç beklemediğim bir sürprizdi. Arkadaşlarımı çok seviyorum onlar benim ikinci ailem. Mumları üflerken ki dileğim de ailemden hiç ayrılmamaktı.”

Son olarak arkadaş grubu, yaptırdıkları pastayı yedikten sonra halı sahada futbol oynamaya devam etti.