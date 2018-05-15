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15 Mayıs 2018 11:24

Öğrencilerden ’Kudüs’ mesajı

Eskişehir Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yaptıkları koreografi ile "Kudüs Mü’minlerin kalbidir" mesajı verdi.

Öğrencilerden ’Kudüs’ mesajı

15 Mayıs 2018 11:24


Amerika Birleşik Devletlerinin İsrail’in kuruluş yıl dönümünde Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Filistinliler için büyük felaket olarak tanımlanan Nakba’nın yıl dönümünde, Filistinlilerin Gazze’de sokağa çıkmasının ardından İsrail askerleri 59 kişiyi katlederken 3 bine yakın kişiyi de yaraladı. Tüm bu yaşananlara sessiz kalmayan Eskişehir Yunus Emre İmam Hatip Lisesinden yaklaşık 350 öğrenci, Kudüs olaylarına tepki amacıyla bir video hazırladı. Koordineli olarak okul bahçesinde toplanan öğrenciler, havadan görüntüledikleri çekimlerde kalp içerisinde ’Kudüs’ yazdı. Türkiye’de de yaşanan olaylar dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan edilirken Eskişehirli öğrenciler sessiz kalan dünya ülkelerine örnek oldu.




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