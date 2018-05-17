Öğrencilerden Kudüs’e destek

Kudüs’te yaşanan katliama yurdun dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu tepkilerden birisi de Eskişehir Gündüzalp Yurdu öğrencileri tarafından verildi. Yüzlerce gence ev sahipliği yapan yurt, İsrail zulmüne karşı sesini yükselmek amacıyla yurt binasının ışıklarıyla Kudüs yazdı.

Gerçekleştirilen etkinliğe yönelik açıklamada bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Eyüp Erkurt, "Ramazan’ın ilk günlerinde Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasını Kerdi Kurtlar Kurumu olarak protesto ediyoruz. Bu amaçla bütün Türkiye çapında olduğu gibi Eskişehirimizde de Gündüzalp Yurdu’nun ışıklandırması ile bu protestomuzu göstermiş oluyoruz. Tekrar söylüyoruz, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasına razı değiliz. Bütün bedenimizle ve ruhumuzla bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Yurt binalarını "Kudüs" yazısıyla ışıklandıran öğrenciler dışarı çıkarak, binalarına yazmış oldukları "Kudüs" yazısını fotoğrafladılar.