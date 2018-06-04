Öğrencilerden ‘Renklerin Yolculuğu’ sergisi

Öğrenci Merkezi’nde düzenlenen sergiye Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Arlı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Göksel Arlı; “Öğrencilerimizin bir yıllık çalışmalarıyla güzel ve başarılı bir sergi oluştu. Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü’nün en önemli konularından biri de makyajdır. Makyajın özü ise kullanılan renkler ve bu renklerin uyumlarıdır. Dolayısıyla sergimizin adı öğrenciler tarafından‘Renklerin Yolculuğu’olarak konuldu” dedi.

Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ebru Güzel Özenoğlu ise “Öğrencilerimizin ders kapsamında hazırlamış olduğu bu fotoğraflar katalog çekimlerden oluşturuldu. Tüm öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.