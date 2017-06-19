Öğrencilere gezegen araştırması eğitimi verildi

Modülün eğitimcisi Anadolu Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Altan, eğitim ile öğrencilere farkındalık kazandırma çabası içerisinde olduklarını söyledi. 3 adet modülün gözlemevinde bulunduğunu anlatan Altan, "Şu anda Anadolu Üniversitesi gözlemevinde bulunuyoruz. Bu gözlem evinde 3 adet modül yer alıyor. Birincisi astrofizik astronomi araştırma merkezi; ikincisi ise eğitim modülü; diğeri ise mars gezegen simülasyon modülü. Bu etkinlik, Mars gezegen simülasyon modeli için ilk etkinliğimiz oldu. Burada öğrencilerimizin, küresel anlamda yapılan uzay çalışmalarından haberi olsun istiyoruz. Bu eğitim boyunca sizlere uzay hakkında bilgiler verildi ve aynı zamanda teleskop ile uzay ve hareketleri gözlemlendi. Bizim asıl amacımız ise robot çalışmalarımızı göstermekti. Bu robot Anadolu Üniversitesi bünyesinde yapıldı ve şu an Mars kraterinde olan Curiosty robotunun aynısı. Elbette ki o iki buçuk milyar dolarlık bir alet; bizimki ise çok daha mütevazı fakat uygulamaları aynı. Biz de burada bu kraterin bir simülasyonunu yaptık. Bu model çevresinde model dönebiliyor, fotoğraf çekiyor, veri topluyor ve sondaj açabiliyor. Öğrencilerimizin uzay hakkındaki gelişmeleri gazeteden, internetten görmeleri yerine yerinde görerek uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

5 gün süren eğitim modülüne Eskişehir’in çeşitli ortaokullarından öğrenciler katılım gösterirken uzay bilimleri konusunda temel bilgiler alırken tamamı Anadolu Üniversitesi içinde yapılan uzay gözlem aracının bir örneği de yakından gözlemleme fırsatı buldu. Aynı zamanda güneşin hareketleri de teleskop yardımı ile gözlemlendi. Modül sonunda öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Sertifikaların verilmesinin ardından eğitim toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.