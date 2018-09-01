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01 Eylül 2018 10:39

Öğrencilerin Portekiz ve İspanya’da staj heyecanı

Özel Eskişehir Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Portekiz ve İspanya’da staj yaparak gelecek adına önemli bir adım attı.

Öğrencilerin Portekiz ve İspanya’da staj heyecanı

01 Eylül 2018 10:39


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına bağlı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği 2016 teklif çağrısı döneminde, Özel Eskişehir Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yanı sıra Kayseri’de bulunan Özel Tamer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı ‘Avrupa’da Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliğinde Uygulanma Projesi’ desteklenmeye değer görüldü.


Proje kapsamında 5 öğrenci ve 1 rehber öğretmen, 21 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında Portekiz ve İspanya’da 3 hafta boyunca yeni doğan bakım hemşireliğinde uygulamalı stajlarını yaptı. Hafta içi çalışmalarını yürüten grup, hafta sonlarında da ülkelerin görülmeye değer yerlerini gezerek tarihi hakkında bilgiler aldı. Farklı kültürlerle tanışan öğrenciler, bilgi ve becerilerini de geliştirerek gelecek adına önemli bir işe imza atmanın heyecanını yaşadı. Projenin ardından öğrencilere staj ve Europass belgeleri verilecek.




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