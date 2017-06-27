Öğrencilerin yeni gözdesi şaka oyuncakları

Bir döneme damga vuran şaka oyuncakları, son dönemde teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte arka planda kalmıştı. Eskişehir’de 20 yıldır şaka oyuncakları satan Ahmet Güdür, bu oyuncaklara öğrenciler tarafından yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Vitrinimize koyduğumuz oyuncaklarımız öğrencilerde büyük bir merak uyandırıyor. Şaka oyuncağı yazısını görmek ve işin sonunda eğlencenin olduğunu bilmek onları heyecanlandırıyor. Öğrenciler arasında yeniden yükselen bir akım diyebiliriz. Örneğin bu yıl 1 Nisan okulların tatil olduğu bir güne denk geldi ve bizim satışlarımız beklentilerin altında kaldı. Emin olun ki okulların açık olduğu bir güne denk gelseydi satışlarımız iki katına çıkardı" ifadelerini kullandı.

Şaka oyuncaklarının insanlara fiziksel olarak zarar vermediğini hatırlatan Ahmet Güdür, vatandaşların günümüzde sürekli stres altında yaşadığını ifade ederek, bu oyuncaklarla biraz olsun eğlenmeyi hak ettiklerini söyledi. Oyuncakların fiyatı hakkında da bilgi veren Güdür, şöyle konuştu:

"25 kuruştan 13 buçuk liraya kadar şaka oyuncaklarımız mevcut. Sayısız şakalarımız var. Eğlenmek, biraz olsun gülmek hepimizin hakkı diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza, ailelerimizin neşeli isimlerine bu tür ufak şakalar yaparak keyifli anlar geçirebiliriz."