Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 14:06

Öğrencilerin yeni gözdesi şaka oyuncakları

Şaka mürekkebinden elektrik çarpan sakıza kadar birçok çeşidin bulunduğu şaka oyuncaklarının eski popülaritesi, öğrenciler arasında yeniden hızla yayılıyor.

Öğrencilerin yeni gözdesi şaka oyuncakları

27 Haziran 2017 14:06


Bir döneme damga vuran şaka oyuncakları, son dönemde teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte arka planda kalmıştı. Eskişehir’de 20 yıldır şaka oyuncakları satan Ahmet Güdür, bu oyuncaklara öğrenciler tarafından yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Vitrinimize koyduğumuz oyuncaklarımız öğrencilerde büyük bir merak uyandırıyor. Şaka oyuncağı yazısını görmek ve işin sonunda eğlencenin olduğunu bilmek onları heyecanlandırıyor. Öğrenciler arasında yeniden yükselen bir akım diyebiliriz. Örneğin bu yıl 1 Nisan okulların tatil olduğu bir güne denk geldi ve bizim satışlarımız beklentilerin altında kaldı. Emin olun ki okulların açık olduğu bir güne denk gelseydi satışlarımız iki katına çıkardı" ifadelerini kullandı.


Şaka oyuncaklarının insanlara fiziksel olarak zarar vermediğini hatırlatan Ahmet Güdür, vatandaşların günümüzde sürekli stres altında yaşadığını ifade ederek, bu oyuncaklarla biraz olsun eğlenmeyi hak ettiklerini söyledi. Oyuncakların fiyatı hakkında da bilgi veren Güdür, şöyle konuştu:


"25 kuruştan 13 buçuk liraya kadar şaka oyuncaklarımız mevcut. Sayısız şakalarımız var. Eğlenmek, biraz olsun gülmek hepimizin hakkı diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza, ailelerimizin neşeli isimlerine bu tür ufak şakalar yaparak keyifli anlar geçirebiliriz."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!