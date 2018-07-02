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02 Temmuz 2018 20:40

Öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Eskişehir’de hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan öğrenciyi bir polis memuru okula yetiştirdi.

Öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

02 Temmuz 2018 20:40


Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirildi. Aileler çocuklarıyla beraber dakikalar öncesinden okul bahçelerine gelerek çocuklarının sınavı kaçırmaması için ellerinden geleni yaptı. Eskişehir’de ise bir polis memurunun öğrenciyi sınava yetiştirme anı şehir polis kameralarına yansıdı. Pazar günü bir öğrenci, YKS için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) önünde görev alan Motosikletli Şahin timinde görevli polis memurunun yanına gelerek sınava yetişemeyeceğini söyleyerek yardım istedi. Bir dakika bile düşünmeyen polis memuru Orhan Ergin, öğrenciyi motosikletine alarak sınava gireceği binaya götürdü. Öğrenci, polis memurunun duyarlı hareketi sayesinde sınavına girebildi. Motosikletli polisin öğrenciyi sınava yetiştirme anları bölgedeki polis kameralarınca anbean kaydedildi. Polis memurunun hareketi, veliler tarafından alkışlandı.




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