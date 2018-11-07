Öğretmen sevgisi şiirlerle taçlanacak

Odunpazarı Belediyesi, ‘Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir şiir yarışması düzenliyor.

Odunpazarı Belediyesi, çağdaş toplumun temeli öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için şiir yarışması düzenliyor. ‘Öğretmen' temalı şiir yarışmasına, Odunpazarı'nda ikamet eden 7 yaş ve üstü bireyler katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerine, 20 Kasım 2018 Salı Gününe kadar başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, pilot veya tükenmez kalemle A4 kağıda okunaklı el yazısı ile yazılmış şiirler yarışmaya katılırken, şiir daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor. Yarışmaya katılacak eserlerin arka yüzüne, yarışmacının adı-soyadı, TC kimlik numarası, adresi, doğum tarihi (gün ay yıl) ve telefon numarası yazılacak.

Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakkının yarışmayı düzenleyen Odunpazarı Belediyesi'ne ait olduğunu söyleyen yetkililer, eserlerin alıntı veya kopya olmaması gerektiğinin altını çizdi. Yarışmaya katılan herkesin bu şartları kabul etmiş sayılacağını vurgulayan yetkililer, “Yarışma koşullarına uymayan ve eksik bilgilerle teslim edilmiş eserler değerlendirmeye alınmayacak” dedi.