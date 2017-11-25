Öğretmenler onuruna akşam yemeği

Yemeğe, vekaleten Sarıcakaya Kaymakamlığı’na bakan Mihalgazi Kaymakamı Fatih Uzun, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Şakir Kiper, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Arslan, ile öğretmenler katıldı.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, günün anlamına ilişkin yaptığı açılış konuşmasında, geleceğin teminatı çocukların yetiştirilmesinde öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplum için çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Kendisinin de bir öğretmen olduğu hatırlatmasını yaparak sözlerine devam eden Güler, “Her biriniz, en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız, torunlarımız, sizin ellerinize, güvenle teslim ediyoruz. Sizler anne ve babalarımız kadar değerlisiniz. Ne kadar meşakkatli ne kadar zor bir iş yapıyor olduğunuzu biliyorum. Biz, bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olacak kadar öğretmenlere kıymet veren bir dine, öğretmenliği peygamber mesleği olarak görmüş bir kültüre sahibiz. İlim ve irfan sahibi kimselere hürmeti şiar edinmiş bir milletiz” dedi.

Belediye Meclis üyesi Kezban Uslu, davette ilkokul öğretmeniyle karşı karşıya gelince zaman zaman duygu yüklü anlar yaşandı. Konuşmaların ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü öğrencileri tarafından türkü ziyafeti sunuldu.