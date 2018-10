Oklar cumhuriyet için atıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) düzenlenen 3'üncü Geleneksel Okçuluk yarışmasında oklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için atıldı.

ESOGÜ Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü'nün düzenlediği “Cumhuriyet İçin Bir Ok At” yarışması geniş katılımla gerçekleştirildi. ESOGÜ Stadyumu'nda 22 farklı şehirden 320 yarışmacının katıldığı etkinlikte oklar Cumhuriyet Bayramı için atıldı. Etkinliğe 7'den 70'e kadın erkek birçok yarışmacı katılım sağlarken, yarışmacılar geleneksel Türk kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu. Türk tarihinin adeta yeniden canlandırıldığı okçuluk mücadelesinde, katılımcılar hünerlerini gösterdi.

“Cumhuriyet için bir ok at diyoruz”

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlikte oklarını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla atacaklarını ifade eden Ceyhun Destire, okçuluk mirasını yaşatmak için çalıştıklarını belirtti. Destire, “Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. 29 Ekim kapsamında, cumhuriyet için bir ok at diyoruz ve bunu 3'üncü kez tekrarlıyoruz. İlk yıl sadece Eskişehir içiydi. Geçtiğimiz yıl şehir dışından da yarışmacılarımız vardı. Bu yıldan sayımız azdı. Bu sene 22 şehirden yaklaşık 320 sporcumuz ile beraber bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Biz Eskişehir'de geleneksel okçuluk yapıyoruz. Bunu geliştirmek adına ve kültürümüzü tanıtmak adına bu işlerle uğraşıyoruz. Sevdirmek için de her şeyi yapıyoruz. Eskişehir içinde ve dışında her takımla bir şekilde iletişim sağlıyoruz. Onları yarışmamıza davet ediyoruz. Bugün gün boyunca yarışmalarımız sürecek. Yarışmaların sonunda ödül törenimiz olacak. Buradan sonra da biz geleneksel Türk okçuluğunu Eskişehirlilere tanıtmak için uğraşacağız. 9 yaşından 80 yaşına kadar tüm sporcularla beraber yarışıyoruz. Burada herkes geleneksel kıyafetlerle yarışıyor. 7'den 70'e dediğimiz olayı biz burada gerçekleştiriyoruz. Mirasımızı yaşatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Amacımız cumhuriyetimizi hatırlatmak"

Sultan Atlı Okçuluk Derneği Başkanı Cüneyt Buzlu ise Türkiye'nin birçok ilinden yarışmacıların geldiğini vurgulayarak, amaçlarının cumhuriyeti hatırlatmak olduğunu söyledi. Buzlu yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet için bir ok at etkinliğine geldik. Buradaki amacımız 5 bin yıllık zengin tarihimizdeki okçuluğu yaşamak, yaşatmak. Yarışmanın amacı cumhuriyetimizi hatırlamak ve bir etkinlikle, köklerimiz olan okçulukla kamuoyuna duyurmak. Türkiye'nin birçok ilinden yarışmacı arkadaşlar geldi. 320'ye yakın bir yarışmacı grubu var. Onlarla burada hem birlikte oluyoruz, hasbihal ediyoruz hem de ok atıyoruz” dedi.

Kadın yarışmacılardan Merve Şaldukçan da yaptığı açıklamada, “Ağabeylerim sayesinde başladım. Ok attıklarını görüyordum. Merakımla başladım. Kadınlar için apayrı bir şey. Erkekler zaten yapabiliyor ama kadınlar da yapabilir bu işi. Önceden de yapıyorlarmış. Nasıl anlatılacağını bilmiyorum. Çok güzel bir şey, herkesin denemesi lazım. Bugünkü etkinlik çok güzel. Herkes bir arada. Hem alıştırma hem yarışma” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kadın yarışmacı Güneş Özdemir ise “Başta boş vaktimi değerlendirmek için bir etkinlikti benim için. Ama şimdi sürekli yarışmaları takip etmeye çalışıyorum. Bir sürü yerden dostlarımız oldu. Türkiye'nin her yerinden dostlarımız var şimdi. Onlarla görüşmek için geliyoruz buralara” dedi.