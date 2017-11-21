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21 Kasım 2017 10:07

Oklubal mahallesindeki kilit taşı döşeme çalışması tamamlandı

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Oklubal mahallesindeki kilit taşı döşeme çalışması tamamlandı

21 Kasım 2017 10:07


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un Oklubal Mahallesinde düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle toplantısında, 2. ve 3. sokaklar ile İnce sokakta yağmur suyu gideri ve kilit taşı döşenmesi talep edilmişti. Bunun üzerine Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Yaklaşan kış öncesi çalışmalarının tamamlanmasından mutlu olduklarını söyleyen mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini ilettiler.


İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Oklubalı Mahallesinde bulunan başka iki sokakta daha yağmur suyu gideri açılması ve kilit taşı döşeme çalışması yapmaya devam ediyor.




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