“Okul Aşı Günleri” sürüyor

sınıf öğrencilerine kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşıları uygulanıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yürütülen “Okul Aşı Günleri” kapsamında kent merkezi ve ilçelerde öğrenciler, sağlık müdürlüğü ekiplerince aşılanıyor. Uygulama anaokulu öğrencilerine kızamık, kızamıkçık ve kabakulak, 1'inci sınıf öğrencilerine kızamık, kızamıkçık, kabakulak ile difteri, boğmaca, tetanoz ve polio hastalıklarına yönelik aşıların bulunduğu DaBT-IPA aşısı, 8'inci sınıf öğrencilerine ise difteri ve tetanoz aşısı yapılıyor.

Odunpazarı bölgesindeki Meserret İnel İlkokulundaki aşılama çalışmalarını yürüten sağlık ekibini ziyaret eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Bağışıklama hizmetleri kapsamında toplumda özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmek amacıyla bir takvim oluşturduk. Bu takvim çerçevesinde hastalıklar için riskli olan yaşa ulaşmadan kişileri koruma amacıyla uygulanan aşıların aşı takvimine göre çocukların aşılarını okul çağında yapılan dozlarla tamamlamaya çalışıyoruz. Aşı ile korunabilir hastalıkların kontrol altına alınması önemli. Bu amaçla ülkemizde okul çağı öğrencilerini aşı ile korunabilen; kızamık, kızamıkçık, kabakulak hastalıklarına karşı bağışık hale getirmek amacıyla; ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okul aşıları Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile uygulanmaktadır" dedi.

"Aşı reddi ile çocuklarımız etkili sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaktadır"

Bilge, konuşmasının devamında; “Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde aileler tarafından çeşitli gerekçeler sunularak aşı reddi kampanyaları başlatılmıştır. Bu kampanyalar ile çocuklarımız ulaşabilecekleri ucuz, kolay ve etkili bir sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaktadır. Aşı reddi sebeplerinden en başta geleni olarak; aşıların içeriğindeki maddelerin yan etkileri ileri sürülmektedir. Aşıların etkinliğini arttırmak ve aşıların bozulmasını engellemek için aşıların içerisine bazı maddeler konulmaktadır. Bu maddelerin yan etkileri çok düşük düzeydedir ve bu aşılar çocuklarımıza yapılmadan önce çok ciddi testlerden geçirilerek hazırlanmaktadır. Aşılanmayan çocuklar aşıyla önlenebilir hastalıklar ile karşılaştığında ciddi enfeksiyonlar, salgınlar ve hayatı tehdit edici komplikasyonlar görülebilir” ifadelerini kullandı.