Okul inşaatında çalışan öğretmenler amaçlarına ulaştı

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 230 öğretmenden 180'i, okulların açılmasına az bir süre kala okulun boya, badana, temizlik gibi işlerini yaparak örnek bir davranışa imza atmıştı. Yaklaşık 45 yıldır eğitim-öğretime devam edilen okulda, 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle okul içinde bulunan elektrik-elektronik atölyesini yeni okul yapma kararı alan okul yönetimi, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Eğitim ve öğretim yuvasının yeni döneme yetişmeyeceğini anlayan öğretmenler, inşaatta çalışmak istedi. İnşaat, makine ve tesisat gibi bölümlerin öğretmenleri okulun kaba inşaatını yaparken, İngilizce, matematik, edebiyat ve tarih branşlarındaki öğretmenler ise boya, badana ve temizlik gibi işleri yaptı. Okulun zamanında açılması için ellerinden geleni yapan öğretmenlerin çabaları sonuç verdi. Yapılması gereken işleri zamanında yetiştiren öğretmenler, yorgunluklarını çıkan güzel iş ile unuttular. Tüm Türkiye'deki okullarla aynı anda açılan okul, yeni eğitim-öğretim yılına hazır bir şekilde derslerine başladı.

"Öğrencilerimiz de verdiğimiz emeğin farkındalar"

24 yıldır Biyoloji Öğretmeni olan Emel İdece, öğrencilerinin verdikleri emeklerin farkında olduklarını söyleyerek, “Tabi biz bu süreci 3 Eylül'de gördük. 3 Eylüle kadar, 1 Temmuz-1 Eylül arası normal yaz tatilimizi yaptık. 3 Eylül'de seminer dönemi başladığı zaman okulumuz geldik. O sürece kadar müdürümüz olsun, idarecilerimiz olsun özveri ile çalışmışlar. Bunu gördük. 3 Eylül'den itibaren de artık elimizden ne geliyorsa kalan ne varsa onları yapmaya çalıştık. Tüm öğretmen arkadaşlar ile birlikte güzel oldu. Çok keyifli oldu. İçimize sindi, öğrencilerimiz de bugün geldi. Mutlular ve beğenmişler okulumuzu. Koruyacaklarına söz verdiler. Emekleri, yapılanları anlattık. Boyadan badanadan, boyların kazılması, camların silinmesi, sıraların temizlenmesi, verniklenmesi hepsinden bahsettik. Koruyacaklarına dair söz verdiler. Emeklerin farkındalar onlar da. Onlara inanıyorum ben koruyacaklar” şeklinde konuştu.

"Elimizden geldiği kadar temiz tutmamız lazım"

Yapılanların çok güzel olduğunu ifade eden öğrenci Yusuf Tiryaki, “Bence güzel olmuş. Hocalarımız emek vermiş. Bana göre çok güzle olmuş. Eskisinden daha güzel. Elimizden geldiği kadar temiz tutmamız lazım” dedi.

“Geçen yıl başka bir okulda misafir gibiydik. Şimdi kendi okulumuzda evimizde gibiyiz” diyen öğrenci Lütfi Sarıgöl'ün ardından konuşan diğer öğrenci Pakize Özdağ ise, “Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah öğrenci arkadaşlarımız için güzel bir yıl olut. Çok sevinçliyiz. Okulumuza sahip çıkacağız. Gelecek nesillere yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.