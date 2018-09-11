Okul kantinleri yeni döneme hazır

Eskişehir Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği (ESKİED) Başkanı Alper Kayar, 17 Eylül'de başlayacak olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesi bir basın açıklaması yaptı. Başkan Kayar, yeni dönemin öğrencilere, velilere ve kantincilere hayırlı olmasını diledi.

Gıda sektörünün en güvenilir yerlerinin okul kantinleri olduğunu dile getiren Başkan Kayar, öğrencilerin sağlıklı beslenmesinin önemine vurgu yaptı. Kayar, “Bilindiği gibi 17 Eylül tarihinde okullarımızın açılmasıyla birlikte eğitim ve öğretim hayatına başlanacaktır. Bizler de kantinci esnafı olarak hazırlıklarımızı tamamlayıp yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale geldik. Bu süreç içerisinde okul kantinlerimizin boya ve badana çalışması, ilaçlandırılması ve üyelerimize tek tip iş elbisesi dağıtarak hazırlıklarımızı tamamladık. Gıda sektörünün en güvenilir yerleri bildiğiniz gibi okul kantinleridir. Buradan velilerimize içlerinin çok rahat olmasını temenni ediyorum. Bizim de tabi velilerden bir beklentimiz var. Çocuklarımızı obezite ile mücadele kapsamında kantinci esnafının savaş verdiği kola ve cipslerden uzak tutması yine ülke ekonomisine hiçbir katkıda bulunmayan seyyar satıcılara karşı uzak tutması kantinci esnafının da işini kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda yapmış olduğumuz bu hizmetlere de gölge düşürmeyecektir" şeklinde konuştu.

“Biz çocuklarımıza insani olarak yaklaşıyoruz”

Ülke olarak da zor bir ekonomik süreçten geçildiğini belirten Başkan Kayar, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

“Bu yaşadığımız ekonomik sıkıntılar haliyle tüm esnafı vurduğu gibi kantinci esnafını da derinden vurmuştur. Fakat biz bunların yansıtılmaması için İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerin de olumlu olacağını ümit ediyorum. Zira biz çocuklarımıza insani olarak yaklaşıyoruz. Ticari olarak yaklaşmıyoruz. Esnaf teşkilatları içerisinde de müşterisi olmayan tek esnaf teşkilatı okul kantini işletmecileridir. Çünkü çocuklar bizim müşterilerimiz değil öz evlatlarımızdır. Bu duygu ve düşünceyle hizmetlerimize devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Öncelikle kantinci esnafımızın, Eskişehir Milli Eğitim camiasının ve tüm vatandaşlarımızın 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının hayırlı geçmesini temenni ediyorum.”