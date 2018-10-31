Kazım Kurt, okul öncesi eğitim üstünde durulması gereken ciddi bir konu olduğunu, bu noktada devletin eksik bıraktığını belediyeler olarak tamamlamanın görevleri olduğunu belirterek, “Halkımızın bu noktada ki ihtiyacı karşılamak için Odunpazarı Belediyesi olarak daha farklı ve büyük yatırımlar içerisindeyiz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kapsamında muhteşem bir gösteriye imza attı. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kurumlarda eğitim gören Atatürk'ün çocukları coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Odunpazarı Belediyesi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi, Halk Merkezleri ve Çocuk Halk Oyunları Grubu, Cumhuriyet Bayramını kutladı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürlerinin yanı sıra çok sayıda veli ve çocuk katıldı.

Gösterilerden önce konuşan Başkan Kurt, öncelikle Cumhuriyet Bayramını kutladı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Türkiye'nin çağdaş, demokratik ve laik bir ülke olması, Cumhuriyeti ilanından sonraki devrimlerle gerçekleşti ve bu doğrultuda adımlar atıldı. Odunpazarı Belediyesi olarak biz kreşlerimizde eğitim gören çocuklarımızın da bu bilinçle yetişmesi, bu duyguları tatması için zaman zaman milli günlerimizde ulusal duyguları geliştirmek amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. Katılan tüm öğrencilerimizin özgüvenlerini sahnede görüyoruz ve bundan biz çok memnunuz. Okul öncesi eğitim üstünde durulması gereken ciddi bir konu. Bu noktada devletin eksik bıraktığını belediyeler olarak tamamlamak bizim görevimiz. Halkımızın bu noktada ki ihtiyacı karşılamak için Odunpazarı Belediyesi olarak daha farklı ve büyük yatırımlar içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönem farklı mahallelerde farklı kreşlerimizle insanlarımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bugün ulaşım ve iletişim sorunu yaşayan ailelerinde kreşlerden yararlanma hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de daha geniş kapsamlı çalışmaları birlikte yapacağız” dedi.

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından, şarkılar, marşlar söyleyen, şiirler okuyan, halk oyunları ve dans gösterileri yapan minikler Cumhuriyet coşkusunu salona taşıdılar. Atatürk'ün çocukları ellerinde Türk bayrakları ile gösteri yaptı.

Minikler ve Başkan Kurt, gösteri sonunda sahneye çıkarak hep birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. Miniklerin gösterileri salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.