Okul öncesi uyuşturucu satıcılarına şok operasyon

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yarın açılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi başta çocuklar olmak üzere halkı tehdit eden uyuşturucu ve satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 6 şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak', bu şüphelilerden birine ‘Uyuşturucu Madde Kullanımına Özendirmek', diğer 4 şüpheliye ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca yapılan operasyonda ilgili görevlilere mukavemette bulunan 3 şahsa ‘Görevli Memura Mukavemet' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli şahısların üzerinde, bir ikamette ve bir araçta yapılan aramada; 466,46 gram bonzai, 22 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 330 TL ele geçirildi. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan 4 şüpheli işlemleri akabinde adli makamlara sevk edilecek.