Okul saatleri değişti, servisçiler isyanda

45’te, tam gün eğitim yapan okulların ise sabah 08.30’da açılmasına karar verildi. Bu durum Eskişehirli servisçileri zor duruma soktu.

Okullar açılmadan servis saatlerini düzenleyen servis sürücüleri, saatlerin değişmesi ile zor duruma düştü. Bugün İl Milli Eğitim Müdürü ile toplantı yapan Servisçiler Odası Başkanı Taşkın Tırpan, bu şekilde servislerin yetişmeyeceğini söyleyerek, hem öğrencilerin hem de velilerin mağdur olacağını belirtti. Okulların açılmasına iki gün kala böyle bir kararın alınmasını eleştiren Tırpan, “Biz servis saatlerini ve güzergahlarını önceden belirlemiştik. Ancak okulların açılmasına son iki gün kala böyle bir değişikliğin yapılması elimizi kolumuz bağladı. Böyle bir karar alınacaksa bile bu en azından 1 ay önce alınmalıydı” dedi.

Bunun Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar olduğunu ve Eskişehir özelinde bir sorun olmadığını söyleyen Tırpan, “Şu anda tüm illerde aynı sorunla karşı karşıyayız. Eskişehir Milli Eğitim Müdürümüzün de yapabileceği bir şey yok. Eğer sorun düzelmezse Salı günü tüm illerdeki Servisçiler Odası Başkanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacağız” diye konuştu.

Tırpan, pazartesi günü okulların açılmasıyla bu sorun ile karşı karşıya kalacaklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer bu saatlere uymak istersek birçok okula servis gidemeyecek. Bu nedenle biz başta planladığımız şekilde servisleri kaldıracağız. Örneğin en erken 07.45’te eğitim öğretime başlayacak çocukları, okullarına saat 07.05’te teslim edeceğiz. Şu an için yapabileceğimiz başka bir alternatif yok."