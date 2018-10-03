Okul web sitesi kullanımında Eskişehir birinci sırada

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlar tarafından 'Okul Web Sitesi Yönetim Paneli'nin kullandıldığı belirtildi. Bakanlığa bağlı tüm okulların kurumsallaşması adına yapılan tasarım çalışmaları sonrasında sistemde 109 bin 30 kayıtlı kullanıcı tarafından yönetilen, meb.k12.tr alan adına sahip 53 bin 743 kurum web sitesi bulunuyor. Açıklamada, "Bakanlığımız tarafından okul web sitelerinin etkin kullanım oranlarına yönelik çalışma yapılmış ve Eskişehir, okul ve kurum web sitelerinin etkin kullanımında 147.4328 ortalama ile diğer illere büyük bir fark atarak Türkiye 1'incisi olarak eğitime gösterilen ilgiyi bir kez daha kanıtlamıştır. Sıralamada, Eskişehir 1'inci, İstanbul 2'nci, Yalova 3'üncü, Ankara 4'üncü, Karabük 5'inci sırada yer almıştır. İlimiz okullarından Odunpazarı İlçesi Şehit Onur İlkhan İlkokulu ile Sivrihisar İlçesi Nurbiye Gülerce Anadolu Sağlık Meslek Lisesi web sitesi, 53 bin 743 kurumun yer aldığı sıralamada ilk 100'e girmeyi başarmıştır" ifadelerine yer verildi.

Web sitelerinin öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise, her türlü duruma karşı sitelerde takipleri gerçekleştirdilşerini belirtti.